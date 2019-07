Cabo Verde: Governo apresenta Estado da Nação

A Assembleia Nacional de Cabo Verde debate esta quarta-feira (31.07), na Cidade da Praia, o Estado da Nação, juntando o Governo de Ulisses Correia e Silva, em funções há três anos, e os deputados na última sessão do ano parlamentar.

Na antecipação do debate, em que está previsto o discurso do primeiro-ministro, interpelações aos membros do Governo e declarações políticas, o maior partido da oposição cabo-verdiana, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), considerou que o Estado da Nação "não é bom" e que o Governo tem "poucas obras para mostrar".

Para Rui Semedo, deputado e líder parlamentar do PAICV, há desânimo, angústia, desesperança e muita insatisfação em quase todas as ilhas do país. Apontou ainda problemas ligados ao mundo rural, decorrentes de dois anos consecutivos de seca, jovens desempregados, dificuldades nos transportes marítimos e aéreos, desaparecimento de pessoas, violência e assaltos, bem como algumas manifestações realizadas nos últimos tempos.

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde

Perspetiva do Governo

Já o Movimento para a Democracia (MpD), partido no poder e liderado por Ulisses Correia e Silva, defende que o país "está de boa saúde". Anilda Tavares, deputada do MpD, considerou que o país está a crescer de forma sustentável entre 5 a 5,5%.

"O país tem enorme razão para estar otimista, contrariamente ao pensamento pessimista e derrotista da oposição", afirmou a deputada, garantindo que o Governo está a resolver "com determinação" os problemas de transporte aéreo e marítimo inter-ilhas.

Além do debate sobre o estado da Nação, que encerra hoje a sessão parlamentar e marca o fim do ano parlamentar, os deputados cabo-verdianos discutiram, desde segunda-feira, um conjunto de iniciativas legislativas, como o Estatuto dos Militares ou o Plano de Cargos, Carreias e Salários (PCCS) da Assembleia Nacional.