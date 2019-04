Cabo Delgado: Libertados jornalistas Amade Abubacar e Germano Adriano

Amade Abubacar lembrado no Dia do Jornalista Moçambicano

Celebrações do Dia do Jornalista Moçambicano decorreram sob o lema "por um jornalismo solidário com as vítimas do ciclone Idai". Caso do jornalista Amade Abubacar, detido há mais de três meses, não foi esquecido. (11.04.2019)