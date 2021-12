Cabo Delgado: Insurgentes assassinam fiscal da Reserva Especial do Niassa

Os insurgentes "assassinaram um fiscal da Reserva Especial do Niassa", num ataque que ocorreu no povoado de Naulala, distrito de Mecula, disse Dinis Vilanculo, secretário de Estado em Niassa, citado esta quinta-feira, (23.12), pela Televisão de Moçambique.

"[Eles] 'recrutaram' também uma parte da população e fugiram para parte incerta", acrescentou o secretário de Estado.

Segundo Dinis Vilanculo, os ataques de insurgentes à província de Niassa, que faz fronteira com Cabo Delgado, no norte do país, fizeram cerca de 3.000 deslocados e que estão alojados na vila sede de Mecula, distrito onde têm sido reportados ataques.

Aumento da vigilância

"Eles viram as suas casas e aldeias a serem incendiadas", referiu, apelando para que se aumente a vigilância e a "ligação polícia-comunidade".

O ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, admitiu na segunda-feira a existência de "sinais evidentes da presença de terroristas" na província de Niassa, referindo, entretanto, que se está em perseguição dos grupos.

"A situação no Niassa apresenta-se como preocupante", declarou, na altura, o ministro da Defesa, acrescentando que se esperam "sinais positivos nos próximos dias" com a atuação dos militares naquela província.

No dia 16, durante a informação sobre o estado da Nação, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou ao país para não entrar em "pânico" face a "focos de expansão" da ação de grupos armados que fogem da ofensiva militar em Cabo Delgado.

O conflito na província de Cabo Delgado já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.