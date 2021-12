Cabo Delgado: Militar sul-africano morto em emboscada

"Os militares conseguiram resistir à emboscada, mas quando esperavam por um helicóptero, foram novamente atacados pelos insurgentes", disse o porta-voz da Forças Armadas da África do Sul (SANDF), Andries Mahapa.

De acordo com Mahapa, "durante este incidente, um membro da SANDF foi baleado e morreu no local".

O porta-voz miliar, citado pela imprensa sul-africana, salientou ainda que o incidente com o soldado que integrava a Missão da SADC em Moçambique (SAMIM), ocorreu na segunda-feira, 20 de dezembro, durante um ataque à aldeia de Chai, norte do distrito de Macomia, província de Cabo Delgado.

"Está em curso uma investigação para determinar a extensão dos ferimentos do pessoal e a perda de equipamento durante este infeliz incidente", referiu o porta-voz militar sul-africano.

Segundo a imprensa sul-africana, há a registar ainda baixas entre as forças moçambicanas, durante o ataque dos insurgentes àquele posto administrativo moçambicano no norte do país vizinho.