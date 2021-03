Cabo Delgado: EUA condenam ataques terroristas em Palma

Os EUA, através da sua embaixada em Maputo, expressam na sua página online a sua solidariedade para com a comunidade de Palma, província nortenha de Cabo Delgdo, e para com as Forças Armadas de Moçambique que trabalham para o restabelecimento da paz e segurança.

A embaixada diz que está "profundamente preocupada com os contínuos ataques dos terroristas contra os residentes de Cabo Delgado que sofreram tremendamente as táticas brutais e indescriminadas dos terroristas."

O comunicado garante que "o Governo dos EUA continua a acompanhar a situação e mantém-se empenhado em trabalhar com o Governo de Moçambique para combater o extremismo violento e garantir a segurança e prospriedade para todos os seus cidadãos e residentes".

A população de Palma fugiu para as matas em busca de um lugar seguro, depois dos ataques terroristas, em plena luz do dia, de quarta-feira (24.03).