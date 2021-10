Cabo Delgado: Apoio dos EUA a Moçambique tem foco na formação

"Os nossos programas estão focados na formação para criar capacidades nas forças moçambicanas", declarou Fergal O'Reilly este sábado (16.10).

"Nós acreditamos que a criação de um bom militar depende da formação da sua personalidade", acrescentou o adido de Defesa da Embaixada norte-americana em Maputo.

O responsável falava à comunicação social, momentos após uma visita ao navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos que atracou na sexta-feira (15.10) no porto de Maputo.

Em setembro, os Estados Unidos concluíram o segundo treino militar conjunto face à ameaça terrorista em Cabo Delgado, uma capacitação feita pelas Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos da América (EUA) e que teve como principal objetivo evitar a propagação da insurgência armada no Norte de Moçambique.

Programas de formação vão continuar

Os programas de formação dos Estados Unidos são destinados a comandos e fuzileiros das Forças Armadas de Moçambique e, além de reforçar a sua capacidade face a uma ameaça terrorista, visam fortalecer a cooperação entre o executivo de Washington e de Maputo.

"Uma das coisas que mais valorizamos na área militar dos Estados Unidos são os nossos soldados, marinheiros e fuzileiros", frisou Fergal O'Reilly, sublinhando que os programas de formação vão continuar no próximo ano.

O porta-voz da Marinha de Guerra de Moçambique, que também visitou o navio norte-americano atracado no porto de Maputo, destacou a importância das relações entre os setores da defesa dos dois países, considerando que Moçambique pretende "capitalizar os conhecimentos e adaptá-los à sua realidade".

"Esta é uma parceria que já existe [há anos] e este tipo de visita [do navio norte-americano] ajuda na capitalização de conhecimentos, com especial atenção ao uso de tecnologia e transferência de conhecimentos para nós podermos aplicar na nossa realidade no terreno", frisou Charifo Sabodine.

O navio de guerra, designado Base Marítima Expedicionária USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) e que é responsável pelo Comando Africano dos EUA, atracou no porto de Maputo na sexta-feira e, durante três dias, oficiais da marinha dos dois países vão trocar experiências.