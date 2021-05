Bundesliga: Fecham-se as cortinas da época 2020/21

Outra vez... O Bayern Munique é campeão alemão outra vez. Pela nona época consecutiva, os "bávaros" conquistaram a Bundesliga e somaram o 30º título de campeão da prova.

Se o Bayern Munique campeão já não é uma novidade, o mesmo se pode dizer do Borussia Dortmund, que voltou a falhar no papel de rival principal do clube de Munique. Deceção? Muitas, mas acima de todas, a descida do Schalke 04.

Bayern Munique

"Mia San Mia". Nós somos quem somos... e o Bayern Munique é o "rei" do futebol alemão. Mais um campeonato, não tão facil como já teve em anos anteriores, mas com classe, qualidade e gestão de plantel, num ano carregado de jogos devido à pandemia da Covid-19.

Robert Lewandowski estabeleceu um novo recorde de golos na Bundesliga numa só temporada (41)

Puxando a cassete atrás uma época, o Bayern Munique - tal como todas as restantes 17 equipas da Bundesliga - disputou a Bundesliga 2019/20 até ao dia 27 de junho (devido à pandemia que suspendeu o campeonato entre março e maio). A 4 de julho, disputou a e veceu a final da Taça da Alemanha frente ao Bayer Leverkusen por 4-2.

Depois, seguiu-se a preparação da fase final da Liga dos Campeões. A 23 de agosto, conquistou a Liga dis Campeões frente ao PSG (0-1). Três semanas depois, a Bundesliga 2020/21 iria arrancar e o Bayern Munique comprometeu-se a abrir o campeonato (jogo inaugural sempre concedido ao campeão do ano anerior), em vez de pedir mais umas horas de descanso.

Logo na 1ª jornada, atropelou o Schalke 04 por 8-0. O resto é história. No final do mês de setembro, conquistou a Supertaça da Alemanha frente ao Borussia Dortmund (3-2). Desde então, a equipa descansou de 20 de dezembro até 3 de janeiro de 2021, altura em que a Bundesliga regressou da (muito) curta pausa de inverno. Até hoje, ainda não parou... E o desgaste fez-se sentir nas outras competições.

Na Taça da Alemanha, promovou alguma rotatividade e foi eliminado pelo Holstein Kiel nos penáltis, logo nos 16 avos-de-final. Na Liga dos Campeões, foi eliminado pelo PSG nos quartos de final, sem Lewanowski, que se havia lesionado nos compromissos internacionais da seleção polaca...

Tudo somado, Bayern Munique fez de tudo para ganhar tudo nesta época, a jogar sem parar desde 16 de maio de 2020 até 22 de maio de 2021. Se olharmos para outros campeonatos europeus, quantos campeões conseguiram revalidar o título de campeão?

RB Leipzig

Mais uma grande época de Julian Nagelsmann no comando técnico do RB Leipzig. Um trabalho que lhe valeu um convite irrecusável de treinar o Bayern Munique a partir da próxima temporada. Igualou a melhor classificação do clube na Bundesliga, o 2º lugar (2016-17).

Julian Nagelsmann vai comandar o Bayern Munique a partir da próxima época

O RB Leipzig chegou a pressionar o Bayern Munique na luta pelo titulo, mas na "hora H", o Bayern provou ser melhor, vencendo em casa do Leipzig por 0-1.

Ainda na comeptição interna, o RB Leipzig chegou à final da Taça da Alemanha de forma gloriosa, mas perdeu a final frente ao Borussia Dortmund com estrondo, numa goleada por 1-4. Nagelsmann abandona Leipzig sem qualquer troféu conquistado, mas deixa 25 milhões de euros nos cofres do clube e torna-se o treinador mais caro da história do futebol mundial.

Dayot Upamecano, um dos maiores talentos do futebol mundial, também segue para Munique a troco de 42.5 milhões de euros. RB Leipzig ficou com muito dinheiro para investir, mas não há Nagelsmanns e Upamecanos por aí...

Borussia Dortmund

Época muito fraca do Borussia Dormund, com apenas dois motivos para sorrir: venceu a Taça da Alemanha e tem um jogador chamado Erling Haaland. 41 golos em 41 jogos oficiais e 11 assistências. 52 participações diretas em golos do Dortmund e ainda tem 20 anos... Vai ser difícil segurar o prodígio noruguês.

Haaland marcou 41 golos em 41 jogos oficiais.

O mal menor foi a qualificação para a Liga dos Campeões. muita expetativa para ver o que é que Marco Rose vai fazer com um plantel rico em talento ofensivo, mas com muitas debilidades na defesa e no meio-campo.

Wolfsburgo

Cinco anos depois, o Wolfsburgo vai voltar a jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Grande época da equipa comandada por Oliver Glasner e que teve grande como grande protagonista o avançado alemão, Wout Weghorst. O “gigante” holandês de 1.97cm de 28 anos, marcou golos e fez nove assistências em 34 jornadas da Bundesliga. É um dos 26 convocados pelos Países Baixos para o EURO2020.

Eintracht Frankfurt

Final de época “amargo” para o Frankfurt. A três jornadas do fim, estava no top-4 e perto de carimbar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, apenas a segunda vez na história do clube. A primeira foi em 1959/60, quando a equipa alemã chegou à fina da antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus, perdendo para o Real Madrid (0-5).

André Silva é o melhor marcador numa só época na história do Frankfurt

O grande destaque da época foi André Silva. O avançado português de 25 anos, que vai estar no EURO2020, fez 28 golos em 32 jornadas e é o maior goleador numa só temporada na história do Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen

No virar do ano passado, o Leverkusen era o líder isolado da Bundesliga. Na última jornada do ano civil de 2020, recebeu o Bayern Munique e perdeu já para lá do minuto 90. A equipa parece nunca ter recuperado desse desgosto e foi por aí abaixo. Vai jogar Liga Europa na próxima época.

Union Berlim

É a grande surpresa desta época. Depois da brilhante carreira na primeira época da história do clube na Bundesliga, a segunda foi bom demais! O Union Berlim vai jogar competições europeias. Ao alcançar o 7º lugar, o Union vai disputar a Liga das Confederações da UEFA, uma espécie de "terceira divisão" europeia. O Estádio An der Alten Försterei, quando voltar a receber público, vai ser assustador para qualquer adversário.

Borussia Mönchengladbach

É uma das desilusões desta Bundesliga. O ano passado, o Borussia Mönchengladbach chegou a liderar a Bundesliga quase dois meses. Esta época, mais especificamente, após o anuncio – a meio da época- de que Marco Rose ia treinar o Borussia Dortmund no fim desta época, poderá ter tido uma influência muito negativa no balneário da equipa do Borussia-Park. Pléa, Thuram e Embolo estiveram àquem do que já mostraram e também se refletiu na equipa. Destaque para Florian Neuhaus, que se assumiu como um dos patrões do meio-campo e um jogador com nível de passe acima da média. Foi chamado à seleção alemã para o EURO2020.

Estugarda, Friburgo, Hoffenheim, Mainz e Augsburgo

Temporadas dentro da média da qualidade dos planteis destas quatro equipas. Destacar quatro goleadores: Silas Wamangituka, do Estugarda. O ala direito congolês de 21 anos fez 11 golos e cinco assistências, grande época de estreia na Bundesliga. No Friburgo, Vincenzo Grifo. O extremo italiano fez nove golos e dez assistências em 31 jornadas e ao lado de Nils Petersen (oito golos), fizeram uma bela dupla de ataque no Friburgo; no Hoffenheim, o croata Andrej Kramaric.

Em 28 jornadas, o avançado de 29 anos fez 20 golos e seis assistências; no Mainz, Mateta voltou a ser o jogador mais decisivo, com sete golos em 15 jogos, isto porque foi emprestado ao Crystal Palace, de Inglaterra, no mercado de janeiro; e no Augsburgo, o destaque vai para André Hahn, que acabou a Bundesliga com oito golos e cinco assistências em 29 jornadas.

Arminia Bielefeld

Uma palavra à permanência do Bielefeld na Bundesliga. Depois da subida na época passada, era um dos candidatos a voltar à 2ª divisão. Aproveitou que outras equipas como o Schalke e Werder Bremen não cumpriram os seus objetivos, e foi cumprindo nos seus jogos. Destaque para o avançado japonês de 22 anos, Ritsu Doan. O jogador emprestado pelo PSV dos Países Baixos, fez cinco golos e três assistências e é o jogador mais evoluído da equipa.

Colónia

Mais uma época fraca do Colónia, que poderá ser salva no "play-off" de despromoção, frente ao 3º classificado da 2ª Bundesliga, o Holstein Kiel (que eliminou o Bayern Munique na Taça da Alemanha).

O Schalke 04 vai jogar a 2ª divisão alemã

Werder Bremen

É apenas a segunda vez que o Werder Bremen desce ao segundo escalão do futebol alemão. A primeira foi em 1979/80, depois de ter terminado em 17º lugar. Uma equipa com jogadores como Augustinsson, Gebre Selassie, Bittencourt, Milot Rashica e Sargent tinha obrigação de lutar por um lugar nas competições europeias.

Schalke 04

Em 2017/18, o Schalke 04 foi vice-campeão alemão. Passadas quatro épocas, desce de divisão. Começou a Bundesliga com uma goleada sofrida do Bayern Munique por 8-0. Só esta época, o Schalke 04 teve nada mais, nada menos que cinco treinadores. Momento triste, o Schalke bateu no fundo. Mas, não é uma surpresa...