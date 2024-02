Brasil: Arranca reunião de chefes da diplomacia do G20

Chefes da diplomacia do G20 reúnem-se hoje no Rio de Janeiro num primeiro dia focado na resolução dos conflitos israelo-palestinianos e da invasão da Rússia à Ucrânia, em meio a crise diplomática entre Brasil e Israel.

Este primeiro dia de cimenira está reservado para as discussões sobre a atual situação mundial, incluindo as guerras na Ucrânia e em Gaza, explicou o secretário de Assuntos Económicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores e Sherpa do G20 do Brasil, embaixador Maurício Lirio, na terça-feira (20.02).

O mesmo diplomata garantiu que as polémicas declarações do Presidente do Brasil sobre o Estado de Israel não vão contaminar as reuniões dos chefes da diplomacia do G20.

Crise diplomática

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou ao Brasil nesta terça-feira (20.02) para a sua primeira visita oficial ao país, em meio a uma crise diplomática entre os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Blinken se reunirá em privado com Lula hoje, em Brasília.

Um dos tópicos a serem discutidos com o presidente brasileiro será a guerra na Faixa de Gaza, depois que Israel declarou Lula "persona non grata" no país por ter comparado a ofensiva israelense no enclave palestino ao Holocausto.

O Governo brasileiro, entretanto, descreveu na terça-feira a posição adotada pelo Governo de Netanyahu como "vergonhosa" e "inaceitável". Por sua vez, os Estados Unidos, um firme aliado de Israel, expressou sua discordância com a comparação feita por Lula.

Essa crise diplomática eclodiu enquanto os Estados Unidos se mostravam dispostos a aprovar, pela primeira vez no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução que pedia um cessar-fogo na Faixa de Gaza, ainda que temporário.

Chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo reúnem-se hoje no Rio de Janeiro Foto: picture-alliance/GES/M. Gilliar

Encontro EUA e Rússia

Todas as atenções estão voltadas para a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 na quarta e quinta-feira no Rio de Janeiro, onde Blinken e se encontrará com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, pela primeira vez desde a morte na prisão do oposicionista russo Alexey Navalny.

Ainda não está confirmado se os dois se encontrarão brevemente em particular, como fizeram na reunião ministerial do G20 do ano passado, na Índia.

Cimeira de dois dias

O Brasil, que assumiu a presidência do G20 a 1 de dezembro de 2023, vai ser o anfitrião de uma cimeira de dois dias que vai albergar no mesmo espaço os máximos responsáveis diplomáticos das 20 maiores economias do mundo. Também estarão presentes o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e o vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, os responsáveis da União Africana, autoridades dos países convidados pela presidência brasileira, como o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, e representantes de doze organizações internacionais.

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, marcará presença a convite do Brasil, assim como Angola, que se fará representar pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse à Lusa fonte da diplomacia angolana.

Na quinta-feira (22.02), será abordada a reforma dos órgãos de governança global, uma prioridade para o Brasil, que preside o G20.

"O que for discutido na quinta-feira servirá para estabelecer uma base de trabalho que será aprofundada em uma segunda reunião de ministros das Relações Exteriores a ser realizada em setembro próximo em Nova York, no âmbito da Assembleia das Nações Unidas, em um evento sem precedentes no G20", explicou Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.