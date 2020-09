Assassinatos em Cabo Delgado: RENAMO pede comissão de inquérito, mas FRELIMO recusa

O músico moçambicano que reinventa instrumentos tradicionais

Caixa viola

Este é “contrabaixo” muito usado na produção musical do norte de Moçambique. Geralmente leva uma corda. Este instrumento evolui para aquelas guitarras convencionais produzidas com recurso a uma caixa de madeira. Com o “contrabaixo” toca-se qualquer música, segundo explicações do artista.