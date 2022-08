++ Angola: Tensão em Luanda um dia depois das eleições ++

O vídeo de um protesto em Luanda circula nas redes sociais.

No Twitter, a empresária Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, avançou que a manifestação tem a ver com os resultados provisórios divulgados pela CNE.

O que sabemos até agora?

A DW África apurou com testemunhas que o referido vídeo mostra um protesto de delegados da Aliança Patriótica Nacional (APN), que estariam a contestar o pagamento dos serviços prestados nas eleições.

No entanto, há um clima de tensão em Luanda. Ainda na noite de quarta-feira, após a votação, muitos eleitores foram às assembleias de voto fazer pressão para a divulgação das atas síntese, apurou a DW.

Também na quarta-feira, em Lisboa, a polícia interviu em frente ao Consulado Geral de Angola devido a um protesto de eleitores contra a não publicação das atas de votação, após o encerramento das urnas. Alguns terão sido detidos. Um vídeo da intervenção da polícia circula no Twitter.

Após a divulgação dos primeiros resultados provisórios pela CNE, angolanos reagiram: "Isso não é democracia", disse um eleitor ao enviado especial da DW à capital angolana.

Quais os resultados provisórios oficiais até ao momento?

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana anunciou hoje que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder, mantém vantagem, com 52,08% das votações, seguido da União Nacional para a Libertação Total de Angola (UNITA), com 42,98%, quando estão escrutinados 86,41% dos votos das eleições gerais desta quarta-feira.

Em terceiro, surge o Partido de Renovação Social (PRS) com 1,18%, seguindo-se a Frente Nacional para a Libertação de Angola (FNLA), com 1,07%, o Partido Humanista de Angola (PHA), com 1,02%, a coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), com 0,73%, e a Aliança Patriótica Nacional (APN), com 0,48%.

Com 77,12% dos votos apurados em Luanda, a UNITA lidera com 62,93% dos votos e o MPLA segue em segunda posição com 33,06%, anunciou o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo.

No que diz respeito aos círculos provinciais, segundo os resultados apurados até ao momento, Luanda e Zaire são as duas únicas das 18 províncias angolanas em que o principal partido da oposição segue com vantagem.

Lucas Quilundo, porta-voz da CNE

Qual é a polémica em torno dos resultados divulgados pela CNE?

O número dois das listas da UNITA, Abel Chivukuvuku, afirmou ontem que os dados provisórios recolhidos das eleições de quarta-feira apontam para uma vitória do partido.

Numa reação à contestação da UNITA aos resultados provisórios, o MPLA defendeu hoje que se deve esperar "serenamente" os resultados definitivos das eleições de quarta-feira (24.08). "Devemos todos esperar os resultados definitivos da CNE e a litigância ou o litígio faz-se nos tribunais", disse à Lusa João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do partido no poder.

"Num Estado de Direito democrático, as instituições que divulgam os resultados eleitorais são as instituições constitucionalmente competentes", que no caso de Angola é a CNE, "constituída por cidadãos idóneos", quase metade dos quais indicados pela oposição, e "dirigida por um magistrado que suspende a sua função", sublinhou o deputado do MPLA.

Eleitor em Lisboa: Angolanos votaram pela primeira vez na diáspora nestas eleições

A contagem paralela dos resultados feita pelo Movimento Cívico Mudei dá vantagem à UNITA, liderada por Adalberto Costa Júnior, com 55%, seguindo-se o MPLA com 41%, num total de 94.740 votos válidos de 11 províncias escrutinadas.

Segundo o Mudei, o Partido Humanista totaliza 898 votos válidos e a FNLA 827 votos, a CASA-CE soma 696 votos válidos, o PRS 600 votos, a APN) tem 394 votos válidos e o Partido Nacional para a Justiça em Angola (P-Njango) com 362 votos válidos.

Os resultados divulgados em tempo real disponibilizados no site da organização, fruto das atas síntese afixadas nas assembleias de voto, referem que do total de 95.900 votos contabilizados, 609 foram votos em branco e 551 nulos.