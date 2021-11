A Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral, geralmente designada apenas pela sigla CASA-CE, é um partido político de Angola.

A CASA-CE foi criada a 3 de abril de 2012, em Angola, quatro meses antes das eleições gerais programadas para agosto de 2012. De acordo com os estatutos desta coligação que juntou quatro partidos políticos - PALMA, PPA, PNSA e PADDA-AP – a mesma foi criada com o intuito de oferecer aos cidadãos uma nova visão progressiva e positiva para o futuro do país. É o segundo maior partido da oposição angolana e é liderada por Abel Chivukuvuku. Em 2016, a Convergência Ampla de Salvação de Angola deixou de ser uma coligação eleitoral e foi convertida em partido. A CASA-CE defende publicamente os valores da Paz, Patriotismo, Liberdade, Democracia, Ética, Legalidade, Solidariedade, Progresso e Justiça. Os princípios nucleares da CASA-CE são a “Unidade na Diversidade”.