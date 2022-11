Programa preferido: o especial da DW África "40 anos do 25 de Abril - 40 anos de independência". "Conhecer alguns dos protagonistas da luta de libertação de Cabo Verde e pisar o campo de concentração do Tarrafal foi uma experiência única e inesquecível."

Madalena Sampaio estudou Comunicação Social na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, e concluiu, em 2012, o mestrado "International Media Studies", uma parceria entre a DW Akademie, a Escola Superior Bonn-Rhein-Sieg e a Universidade de Bona, na Alemanha. Estreou-se no jornalismo no final dos anos 90 e trabalhou em vários meios de comunicação social portugueses (rádio, online e imprensa).

Chegou a Bona, em 2008, para um estágio na redação Português para África e nunca mais despiu a "camisola da DW". Atualmente trabalha como editora, autora e apresentadora, além de coordenar a produção das radionovelas do Learning by Ear - Aprender de Ouvido, gravadas em Moçambique. Já colaborou com a DW Akademie como formadora e gestora de projetos. Não se quer reformar sem, no mínimo, fazer um mini-documentário sobre o Heavy Metal "made in Africa" e entrevistar os metal cowboys do Botswana.