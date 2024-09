Cabinda: Angola garante estabilidade apesar de desafios

O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente de Angola reafirmou hoje, em Cabinda, que aquela província vive um clima de "estabilidade do ponto de vista de segurança e defesa do território".

Francisco Pereira Furtado, que se deslocou àquela região petrolífera, no norte de Angola, em trabalho, admitiu que apesar da estabilidade, as autoridades têm vindo a acompanhar "com apreensão a situação concreta de Cabinda".

"Cabinda vive uma estabilidade do ponto de vista de segurança e defesa do território, mas fenómenos com incidência em atos preparados a partir de territórios vizinhos têm criado, periodicamente, algumas situações de instabilidade na orla fronteiriça, particularmente com a República Democrática do Congo [RDCongo]", disse Francisco Pereira Furtado.

Sem especificar esses atos, o chefe da Casa Militar do Presidente da República referiu que este quadro tem vindo a alterar-se.

"Felizmente, de um tempo a esta parte, os nossos vizinhos (...), fruto de um trabalho realizado entre os serviços de segurança e inteligência de ambos países, as autoridades da República Democrática do Congo compreenderam que a boa vizinhança e a garantia da segurança na fronteira comum (...), particularmente na região fronteiriça da província de Cabinda, deve ter outro rumo", frisou.

Cabinda: "Medo, isso é coisa do passado!"

Ameaças fronteiriças

Segundo Francisco Pereira Furtado, as autoridades da vizinha RDCongo começaram a realizar ações para "eliminar as lacunas que existiam, no tocante a forças hostis, que podem criar instabilidade ao longo da fronteira comum".

"No entanto, temos ainda outros fatores de risco, nomeadamente o contrabando de géneros alimentícios, riscos e ameaças no transporte de passageiros e de cargas, ao longo da via fluvial entre o Soyo [província do Zaire] e Cabinda e temos tido consequências que são do domínio de todos, com a perda de vidas humanas e de meios, que podiam ser salvaguardados se as condições (...) estivessem melhor asseguradas e com a estabilidade que merece", referiu.

O governante angolano salientou que as autoridades estão também preocupadas com o fenómeno do contrabando de combustíveis, do garimpo e contrabando do ouro, a imigração ilegal e a segurança da costa marítima e dos objetivos estratégicos existentes na província de Cabinda.

O tráfico de seres humanos, tráfico e contrabando de armas, a pesca ilegal e a insegurança à volta das plataformas petrolíferas foram igualmente citadas por Francisco Furtado, assinalando que "têm criado inúmeros constrangimentos às empresas do setor petrolífero e têm constituído riscos e ameaças para a segurança destes objetivos instalados ao longo da costa marítima".