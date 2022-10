Angola: Governo preocupado com aumento dos casos de sarampo

O número de casos de crianças com sarampo continua a aumentar em Angola. Só nas últimas três semanas, as autoridades de saúde registaram mais de 2.000 novos casos da doença.

O secretário do Estado da Saúde, Pinto de Sousa, prometeu intensificar a campanha de vacinação nos próximos dias.

"As províncias mais afetadas são o Bié, Cabinda, Cuanza Sul, Huambo e Luanda. Aqui, o mais importante é identificar o foco", explicou Pinto de Sousa.

Ministério da Saúde angolano está a trabalhar com parceiros na campanha contra o sarampo

Campanha de vacinação

Com o soar do alarme, o Ministério da Saúde e parceiros estratégicos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) mobilizaram meios e recursos humanos para tentar levar a vacina contra o sarampo ao maior número de crianças possível.

Em entrevista à DW Africa, Felismina Neto, coordenadora do Programa de Vacinação em Luanda, disse que o foco da vacinação são os pontos mais críticos, sobretudo, nas zonas suburbanas.

"O Kilamba Kiaxi começou e está a incidir esta vacinação, principalmente, nas áreas cinzentas do município – no [bairro do] Rasta, no Malangino, no Golf e noutras localidades. Vamos continuar a vacinar até que a situação se normalize", garantiu.

Dados do Ministério da Saúde indicam que, até 21 de agosto, foram vacinadas mais de 1,5 milhões de crianças menores de 5 anos, nas 8 províncias-alvo. É o equivalente a uma cobertura de cerca de 92%.