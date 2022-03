Acordo entre EUA e União Europeia para reduzir dependência do gás russo

Ao abrigo deste acordo, os EUA pretendem aumentar as suas exportações de gás natural liquefeito (GNL) para a Europa em 15 mil milhões de metros cúbicos este ano, anunciou a Casa Branca.

Um plano apresentado esta sexta-feira (25.03), em Bruxelas, pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no segundo dia da cimeira dos Chefes de Estado e de Governo do bloco.

"Estamos a unir esforços para reduzir a dependência da Europa do gás russo", disse Biden, numa conferência de imprensa conjunta. "Não devemos subsidiar o ataque brutal de Putin à Ucrânia", sublinhou o Presidente dos EUA.

Berlim anuncia redução de importações russas

A Alemanha também anunciou hoje que vai reduzir de forma rápida e significativa a dependência em relação à energia da Rússia e prevendo para já uma grande diminuição na importação de petróleo e carvão até ao próximo outono.

"Até o meio do ano, as importações russas de petróleo para a Alemanha devem baixar para metade e queremos uma quase independência até ao final do ano", indica um comunicado do Ministério da Economia.

"Até o outono podemos tornar-nos totalmente independentes do carvão russo", indica o mesmo documento, acrescentando que em relação ao gás, a Alemanha pode ficar 'bastante' independente em meados de 2024".

A medida é uma consequência da última invasão da Ucrânia iniciada no dia 24 de fevereiro.