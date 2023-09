África precisa de mais do que dinheiro para desenvolver

O novo ano letivo está a decorrer na República Democrática do Congo (RDC) - mas dezenas de escolas no território de Nyiragongo, perto da capital de Goma, no Kivu do Norte, tornaram-se casas improvisadas para pessoas deslocadas internamente (PDI).

Antoinette Gahizi é uma das deslocadas internas que, todas as manhãs, tem de arrumar os seus pertences e carregá-los para fora da sala de aula a que chama casa. Tem de dar lugar às crianças da escola que vão utilizar o mesmo espaço para as suas aulas.

"Depois das aulas, voltamos para as salas de aula", disse Gahizi à DW. "Mas aqui somos atingidos pela chuva, as nossas coisas ficam molhadas e não há forma de abrigar os nossos filhos. Estamos a sofrer muito".

Violentos confrontos entre os rebeldes M23 e o exército congolês provocaram milhares de desalojados no leste da RDC. Foto: Jerome Delay/AP/picture alliance

Deslocação e violência na RDC

Gahizi é vítima de um conflito no leste da RDC que, desde o início do ano, matou mais de 2.750 pessoas e deslocou 1,6 milhões - aumentando o número total de deslocados internos do país para 6,3 milhões.

As tensões aumentaram em março de 2022, quando os rebeldes do M23, após uma década de relativa calma, atacaram posições do exército congolês perto da fronteira entre o Uganda e o Ruanda, levando a população local a fugir para a sua segurança.

Entre os deslocados encontram-se mais de 800.000 crianças, que sofrem uma violência de "níveis sem precedentes", segundo a UNICEF.

Mais de 2.000 escolas foram afectadas - e milhares de crianças foram privadas do seu direito à educação.

Entretanto, a ONU espera que, até 2030, todas as crianças tenham acesso a uma educação escolar que lhes dê a oportunidade de ter uma carreira no futuro - um dos 17 chamados Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que visam acabar com todos os tipos de pobreza.

Os ODS destinam-se a promover um mundo mais justo, mais ecológico, sem fome e sem pobreza, e serão o tema de conversa de uma cimeira em Nova Iorque na próxima semana.

O plano de ação foi adotado numa cimeira da ONU em 2015, mas a RDC está muito longe de os alcançar.

Meio bilião de pessoas vive na pobreza

Os ODS apelam também à erradicação da pobreza "em todas as suas formas e em todo o lado" e à erradicação da fome.

Mas quase 1 em cada 10 habitantes do mundo sofre de fome, segundo o Banco Mundial.

E há mais de 110 conflitos activos a decorrer a nível mundial, de acordo com a Academia de Genebra de Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos - mais de 35 dos quais em África.

Em março de 2022, a ONU declarou que 26% da população mundial não tem acesso a água potável. Embora o acesso à energia tenha aumentado na África Subsariana, mais de 50% da população da região ainda não tem acesso.

Segundo a ONG Humanium, mais de 72 milhões de crianças em idade de frequentar o ensino primário não estão na escola, sendo a África Subsariana a zona mais afetada, com mais de 32 milhões de crianças.

Entre os deslocados estão mais de 800.000 crianças, que sofrem uma violência de "níveis sem precedentes", segundo a UNICEF. Foto: Andrea Hanks/UPI Photo/Newscom/picture alliance

"Dois terços dos países africanos estão na categoria de desenvolvimento humano subótimo", disse à DW Lebohang Liepollo Pheko, investigador sénior e economista político do grupo de reflexão feminista Trade Collective.

O desenvolvimento está mesmo a diminuir em quase um terço dos países do continente.

O declínio é atribuído, em parte, à pandemia da COVID-19, que abalou os sistemas de saúde, económicos e sociais.

A guerra da Rússia na Ucrânia fez disparar os preços dos produtos de base em todo o mundo.

E milhões de pessoas no Corno de África enfrentam uma grave crise humanitária devido à seca, às inundações e aos conflitos.

Fazer progressos

No entanto, entre os desafios, há grandes conquistas que merecem ser mencionadas.

O Gana fez progressos na luta contra a mortalidade materna, bem como no acesso a melhores serviços de água potável e eletricidade.

A Tanzânia fez progressos na redução das desigualdades, na oferta de educação e na criação de intervenções de ação climática.

"A RDC fez progressos muito significativos numa série de domínios", salientou Leaity.

"O número de mortes de crianças com menos de cinco anos diminuiu para metade, para 70 mortes de crianças com menos de cinco anos por 1 000 nados-vivos, entre 2013 e 2018. Também vimos o governo da RDC muito empenhado na redução da pobreza multidimensional e na construção de um sistema de proteção social."

O mais pequeno país da África Oriental, Djibuti, procura tirar partido da sua posição estratégica numa das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. Foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Mas, apesar destas conquistas, Pheko criticou o facto de os ODS "promoverem uma agenda muito universal que é realmente boa para os interesses do norte global", mas fetichizou os países que não conseguiram cumprir os padrões dos ODS sem considerar os pontos de partida individuais.

De acordo com Pheko, o problema é o "contexto neoliberal e colonial de como certas regiões e países passaram a ser supostamente 'subdesenvolvidos' e 'desenvolvidos'".

"Existe uma correlação entre os dois", salientou Pheko. "A extração do Sul Global versus a chamada prosperidade do Norte Global, o tráfico de escravos, o colonialismo, o apartheid, etc. E depois a forma como a arquitetura económica global continua a apoiar estas extracções".

É preciso mais do que dinheiro

As agências de ajuda humanitária e a ONU sublinharam que existe uma enorme necessidade de aumentar o financiamento para a educação, os cuidados de saúde e a agricultura, para não falar da necessidade de investir em serviços básicos, energia limpa e transição digital.

África precisa de cerca de 194 mil milhões de dólares (182 mil milhões de euros) por ano para alcançar os ODS até 2030, de acordo com a Comissão da União Africana e a OCDE.

"Precisamos de repensar as relações comerciais que dificultam aos países africanos o comércio de produtos acabados, em vez de exportarem produtos em bruto que, ironicamente, nos são devolvidos", sugeriu Pheko.

Também é necessário um diálogo sobre o perdão da dívida e "a redistribuição dos benefícios, da riqueza e dos recursos do Norte global para o Sul global, incluindo reparações e uma abordagem de solidariedade mais reparadora", acrescentou Pheko.

As energias renováveis oferecem a África a melhor oportunidade para alcançar os ODS, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento Foto: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Para além da proteção do ambiente para minimizar o impacto das alterações climáticas, Leaity salientou a importância de pôr fim ao conflito.

"Precisamos de paz. Precisamos que os 1,6 milhões de pessoas deslocadas internamente na RDC regressem a casa", afirmou Leaity.

"Se encontrarmos uma solução política para o conflito no leste, isso proporcionará as condições favoráveis para voltar à trajetória pré-pandêmica de melhoria em direção aos ODS."

De volta ao leste do Congo, Noëlla Ngezabera e milhares de outras pessoas que fogem da violência não esperam outra coisa. Mas o sonho da paz parece estar longe. Ngezabera sente-se esquecida - e considera medidas drásticas.

"Deixa-nos a pensar se não seria preferível regressar às nossas aldeias e coexistir com os rebeldes. Mas o nosso governo parece não se importar com a nossa situação."