Najeriya: Matakin hana amfani da janareta

Wannan dai wani yunkuri ne da gwamnatin Najeriyar ke son yi saboda yadda matsalolin sauyin yanayi ke kara bayyana a fili, kama daga yawaitar ambaliyar ruwa ya zuwa fari da ko a damunar bana ana fama da shi. A kwai kuma tsananin zafin rana da kwararowar hamada, duka a dalili na dumamar da duniya ke yi saboda hayakin da ake alakanta wa da injinan janaretan ke haifarwa da kuma na masana'antu.

Kare muhalli ta hanyar dashen itatuwa

Amfani da injinan janareta ya zama wata al'ada a Najeriyar a matsayin hanyar samun hasken wutar lantarki saboda gazawa daga bangaren gwamnati, domin injin janaretan ya zama kusan gidan duk wadanda suke da hali na motsin aljihunsu. Koda yake gwamnatin na hangen samun nasara in an samu aiwatar da wannan shiri a kasar musamman wajen alkinta muhalli, to sai dai akwai damuwa a kan yadda za a yi da masu masana'antu da suka dogara a kan injin janairetan domin ayyukansu. Najeriyar dai na cikin halin tsaka mai wuya tsakanin bukatar alkinta muhalli da kuma matsalar hasken wutar lantarkin, wanda hukumar kididigar jama'a ta bayyana cewa mutane milayn 11da dubu 400 ne daga cikin 'yan kasar sama da milyan 200 ke samun wuta lantarki.