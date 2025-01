Enjeux de la tournée africaine du diplomate en chef chinois

Son premier voyage diplomatique de l'année conduit le chef de la diplomatie chinoise en Afrique. C'est désormais une tradition depuis 35 ans. Le ministre Wang Yi se rendait dès cette semaine en Namibie, au Congo, au Tchad et au Nigeria.

Les enjeux politiques

Ce nouveau voyage du ministre chinois des Affaires étrangères symbolise l'importance diplomatique qu'accorde la Chine à l'Afrique. Importance diplomatique et commerciale.

En comparaison, Joe Biden a attendu la fin de son mandat pour se rendre sur le continent.

Et malgré la tournée africaine d'Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, début 2024, l'analyste nigérian Ovigwe Eguegu note une différence de taille entre ces deux politiques : "L'un des partenaires se rend sur place quand il a le temps, tandis que l'autre en fait une tradition. Il ne s'agit pas seulement de symbole, mais aussi de substance, car c'est ce qui fait prospérer la relation."

La Chine veut aussi s'appuyer sur l'Afrique aux Nations unies Image : picture alliance/AP

Le chercheur souligne que la Chine est d'ailleurs le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans.

À Windhoek, en Namibie, Wang Yi a déclaré qu'il espérait que sa visite "montrerait au monde que la Chine sera toujours un ami digne de confiance des frères et sœurs africains, le partenaire le plus fiable des pays africains dans la poursuite du développement et de la revitalisation".

L'un des intérêts politiques de l'Afrique pour la Chine, c'est aussi sa cinquantaine de voix aux Nations unies – un soutien potentiel important.

Pour Christian Géraud Neema, du China Global Project, la Chine détient un avantage sur les puissances occidentales, et en particulier l'Europe. Le fossé économique entre l'Europe et l'Afrique est trop important, qu'il s'agisse du développement ou des infrastructures, explique le chercheur. L'Europe ne sait pas quel type d'offre mettre sur la table qui puisse convenir aux pays africains."

La Chine construit de nombreuses infrastructures en Afrique Image : Liu Zhi/Photoshot/picture alliance

Le FOCAC comme cap

En République du Congo, Wang Yi rend visite au pays qui va assurer la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC ). Cette structure définit l'ordre du jour des relations sino-africaines. La Chine a utilisé le sommet du FOCAC 2024 pour lancer de nouvelles initiatives et promettre unenouvelle aide financière de 51 milliards de dollars aux pays africains.

Cliff Mboya, chercheur au Centre Afro-Sino des relations internationales, souligne aussi que "la Chine s'aligne sur l'Agenda 2063 proposé par l'Union africaine, par exemple".

La durabilité et le développement vert, les énergies renouvelables, étaient au cœur du dernier FOCAC.

Les exemples de projets d'infrastructure construits par la Chine se multiplient. En voici quelques-uns : la toute nouvelle autoroute de Nairobi, un parc éolien dans la province sud-africaine du Cap Nord ou le port et la zone de libre-échange de Lekki, au Nigeria.

Des débouchés en Afrique

Alors que l'économie chinoise ralentit, les pays africains offrent de nouveaux débouchés aux entreprises d'infrastructure d'État chinoises qui ont du mal à trouver des projets en Chine, où les autorités locales endettées mettent un frein aux dépenses.

Pour augmenter la demande en produits chinois en Afrique, la Chine entend notamment stimuler l'industrialisation du continent africain, ce qui crée des emplois et du pouvoir d'achat.

Autre volet important : la sécurité. Wang Yi se rend au Tchad, qui a résilié son accord militaire avec la France en décembre. Certains estiment que la Chine pourrait en profiter pour se positionner comme un "partenaire fiable et stable” pour les nouvelles juntes militaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest.

Christian Géraud Neema, chercheur au China Global Project, en doute. Selon lui, "la Chine n'a pas l'habitude d'ouvrir des bases militaires dans des pays comme le Tchad. […] Mais nous allons certainement voir plus de livraisons militaires dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, des pays qui cherchent de nouveaux partenaires en matière de sécurité, en plus de la Russie. Les exportations militaires chinoises sont plus faciles et moins chères."

Pour l'analyste Ovigwe Eguegu le défi pour la Chine dans les pays du Sahel consistera à établir des relations triangulaires en incluant leur allié commun, la Russie, qui offrent "une complémentarité plutôt qu'une concurrence".