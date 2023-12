Sandrine Blanchard rédactrice au programme francophone de la DW.

Elle a fait des études d'allemand et de journalisme à Paris, Göttingen et Berlin et exerce la profession de journaliste depuis 2003.

Elle couvre régulièrement les sujets d'actualité mais ses domaines d'expertise sont la défense des droits humains, et notamment la lutte contre toutes les formes de discrimination, ainsi que la politique allemande et africaine.

Elle présente les éditions d'information et anime aussi chaque semaine le magazine Droits et Libertés .