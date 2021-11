Depuis 2011, la Syrie est plongée dans un conflit dont les Syriens ne voient pas le bout. Les tentatives de pourparlers intersyriens ont jusqu'à présent échoué, poussant des millions de civils à l'exode.

Les tentatives de négociations n'ont pas réussi à aboutir entre le régime Assad et ses partisans d'un côté et les diverses rébellions de l'autre. Les milices fondamentalistes comme le groupe Etat islamique terrorisent aussi les habitants. Le pays s'enfonce dans la désolation et les civils fuient la guerre par milions.