DW Afrique : qui sommes nous ?

Que signifie DW ?

DW est l'abréviation de Deutsche Welle, ce qui signifie littéralement "onde allemande", en référence aux ondes radios, mais que l’on peut traduire ici par la "Voix de l'Allemagne". En Allemagne, la DW dispose de locaux à Bonn, où se trouve notamment la rédaction francophone de DW Afrique, ainsi qu’à Berlin, où est hébergée la chaîne de télévision de la DW.

Quel est l'objectif de DW Afrique ?

Notre objectif est de rendre compte, d’analyser, de comprendre et de débattre de l’actualité en Afrique et dans le monde. Nous mettons l'accent sur des valeurs telles que la démocratie, le respect des droits de l’Homme, l'État de droit, la liberté de la presse et la protection de l'environnement.

Les locaux de la Deutsche Welle sont à Bonn (sur la photo) et à Berlin



Qui finance la Deutsche Welle ?

La DW est un radiodiffuseur du service public allemand, qui propose des programmes de télévision, de radio ainsi que de l’information en ligne en 32 langues. La DW diffuse ses programmes dans le monde entier, à l’exception du territoire allemand. Le budget de la DW est financé par le gouvernement fédéral allemand. La chaîne jouit toutefois d'une liberté totale dans ses décisions éditoriales.

A quelle heure sont diffusés les programmes radio de DW Afrique ?

DW Afrique diffuse ses programmes deux fois par jour. Votre émission Info Matin est diffusée de 7h à 7h30 en temps universel (TU). Votre émission du soir est diffusée de 17h à 18h en TU. Vous pouvez écouter ces programmes en direct ou ou les réécouter en ligne.



Comment puis-je écouter les programmes radio de DW Afrique ?

Il existe plusieurs façons d'écouter nos programmes, notamment grâce à nos radios partenaires ou encore via le live stream sur notre site et l’application DW. Nos programmes sont également consultables en différé. Vous pouvez ainsi réécouter nos émissions d’information, mais aussi nos magazines et podcasts sur nos plateformes en ligne. La plupart des reportages et interviews diffusés dans nos programmes sont également retranscrits sur notre site et l’application DW.

Pour plus de détails et la grille des programmes complète, rendez-vous sur la page "capter la DW en français".

DW Afrique émet depuis les studios de la Deutsche Welle à Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne

Et au-delà des programmes radio ?

DW Afrique, ce sont aussi des émissions et reportages vidéo, des dossiers spéciaux, des enquêtes de data-journalisme, des galeries photos sur des thèmes d’actualité, ainsi qu’un fil d’actualité sur nos comptes Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube.

Qui compose l’équipe de DW Afrique ?

La rédaction de DW Afrique est internationale. Elle est actuellement constituée d’une vingtaine de journalistes venus d’Afrique et d’Europe. A cette rédaction basée à Bonn s’ajoute notre réseau de correspondants.es, qui sont notamment établi.es dans les principales villes en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle La rédaction francophone Tous les journalistes de la rédaction ne sont pas sur cette image. Faites défiler pour voir tout le monde un(e) à un(e).

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Dirke Köpp Dirke Köpp est à la tête de la rédaction Afrique francophone depuis 2010. Pour la contacter envoyez un email à dirke.koepp (at) dw.com. N'hésitez pas à partager vos avis et critiques constructives.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Fréjus Quenum Directeur adjoint, journaliste, Fréjus Quenum anime le magazine de débat Arbre à palabre, diffusé le vendredi à 17h30 TU et le samedi à 7h00TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Mireille Dronne C'est elle qui vous donne la parole sur notre antenne du lundi au vendredi à 17 h TU et dans le "Club de l'auditeur" le samedi à 17h TU et le dimanche à 7h TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Yann Durand Journaliste, animateur de Pulsations - le magazine jeunes et culture, diffusé le mardi à 17h42 et le samedi à 17h30 TU. Producteur de la série Learning by Ear, dont les épisodes sont diffusés le mercredi et le dimanche à 17h42 TU.Yann Durand co-anime les matchs de Bundesliga tous les samedis de 14h25 à 16h30 TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Florent Kossivi Tiassou Journaliste, animateur du magazine Environnement, diffusé le lundi à 17h30 et le dimanche à 17h17 TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Jean-Michel Bos Rédacteur de service, il coordonne la réception et la diffusion des éléments radiophoniques des correspondants et des journalistes de la rédaction.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Carole Assignon Journaliste, elle présente les journaux à la radio et anime le magazine Santé, les lundi et samedi à 17h42TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Saleh Mwanamilongo Ancien correspondant de la Deutsche Welle en RDC, Saleh Mwanamilongo a rejoint la rédaction à Bonn en 2021. Il présente les journaux de la matinale de 7 H TU et et couvre l'actualité africaine dans nos deux éditions du matin et du soir.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Sandrine Blanchard Journaliste, Sandrine Blanchard anime également le magazine Droits et Libertés, diffusé le mardi et le jeudi à 17h30 TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Nafissa Amadou Journaliste, Nafissa Amadou présente régulièrement les journaux du matin et du soir. Elle produit également des articles pour la radio et le site internet. Elle est actuellement en congé maternité.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Reliou Koubakin Reliou Koubakin est journaliste à la rédaction Afrique francophone de la DW. Il présente les journaux et anime également, de manière intermittente, le magazine "Club des auditeurs".

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Eric Topona Journaliste, il couvre l'actualité africaine au quotidien dans nos éditions de 7 H TU et de 17 h TU. Il présente également les journaux et co-anime le magazine débat "Arbre à palabre."

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Konstanze Fischer Journaliste, Konstanze Fischer présente régulièrement les journaux de la matinale à 7 H TU. Elle produit également des éléments pour le site internet et nos éditions à la radio.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Bob Barry Journaliste, Bob Barry présente régulièrement la matinale Info Matin, à 7h TU et les matchs de Bundesliga tous les samedis de 14h25 à 16h30 TU. Il produit également le magazine jeune 77%, dont un reportage est diffusé le vendredi à 7 H 21 TU et le magazine complet le samedi à 17 H 30 TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Anne Le Touzé Journaliste, elle présente régulièrement le jounal du soir à 17hTU et Info Matin, à 7hTU. Anne Le Touzé est aussi derrière le micro du magazine Vu d'Allemagne.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Rodrigue Guézodjé Rodrigue Guézodjé anime le magazine Economie et Développement chaque jeudi à partir de 17 H 42 TU. Il est également notre correspondant au Bénin.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Marco Wolter Marco Wolter est journaliste. Il travaille pour la rédaction et le projet "InfoMigrants", un site dédié aux parcours des migrants.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Ali Farhat La chronique sportive d'Ali Farhat est diffusée chaque jour à 7h15 et 17h25 TU. Ali Farhat présente également les matchs de Bundesliga tous les samedis de 14h25 TU à 16h30 TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Fiacre Ndayiragije Journaliste, Fiacre Ndayiragije présente également les émissions sportives. Il co-anime les matchs de Bundesliga tous les samedis de 14h25 à 16h30 TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Wendy Bashi Journaliste, Wendy Bashi produit régulièrement des articles pour nos journaux à la radio ainsi que sur notre site internet.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Hugo Flotat-Talon Hugo Flotat-Talon présente en alternance avec Anne Le Touzé le magazine Vu d'Allemagne diffusé le mercredi à 17H30 et rediffusé le dimanche à 17H05 TU. Il est également à la modération de nos éditions radio de 7 H TU et de 17 H TU.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle Rémy Mallet Journaliste, Rémy Mallet est chargé d'alimenter, d'animer et de gérer les réseaux sociaux de la rédaction.

L'équipe Afrique francophone de la Deutsche Welle La réalisation des programmes Vous ne les entendez jamais à la radio. Cependant Wiebke Tegtmeyer (gauche) et Celestine Wasike (droite) se relaient chaque jour pour réaliser les journaux ainsi que vos magazines préférés en assistant les techniciens en studio.





L’interactivité

Votre opinion nous intéresse ! Grâce notamment aux réseaux sociaux, nous recueillons vos questions, remarques et observations afin de les intégrer au mieux dans nos programmes.

Abonnez-vous à nos pages Facebook et Twitter.

Vous avez également la possibilité de participer à nos jeux concours. Pour cela, écoutez attentivement nos programmes, répondez à nos questions et avec un peu de chance vous pourrez gagner un lot surprise de la Deutsche Welle.

Pour participer, rendez vous sur la page de notre jeu concours.

Vous pouvez suivre notre fil d'actulaité sur notre page Facebook



La Bundesliga, le championnat de football allemand

Tous les samedis de 14h25 à 16h30 TU (octobre-mars) et de 13h25 à 15h30 TU (avril-octobre), les animateurs du programme francophone vous font vivre les matchs de la Bundesliga et commentent en direct l’une des affiches de la journée.

Learning by Ear

Learning by Ear est le programme de divertissement pédagogique de la Deutsche Welle. Il s’agit de fictions radiophoniques. Actuellement, vous pouvez suivre la série Chasseurs de Crimes. Ces feuilletons sont écrits par des auteurs africains et les rôles incarnés par des acteurs sur tout le continent. Tous les épisodes sont disponibles en ligne et font également l’objet de discussions sur les réseaux sociaux de la DW.

Les émissions de Learning by ear sont produites à travers toute l'Afrique

Des émissions sur petit écran

Chaque semaine, DW Afrique vous propose des nouveaux épisodes de ses émissions phares que sont Eco Afrique autour du développement durable et bientôt 77%, la version petit écran du magazine de la jeunesse africaine.