Learning by Ear est l’émission pédagogique de la Deutsche Welle pour l’Afrique. Abonnez-vous au podcast et écoutez les feuilletons sur la politique, la santé, les questions sociales, l’économie, l’environnement etc. !

Politique et société La politique est un aspect important de la vie en Afrique. De nombreuses personnes prétendent que le continent a surtout besoin d’une bonne gouvernance – c'est-à-dire d'hommes politiques qui utilisent leur pouvoir pour combattre la pauvreté et façonner une Afrique pacifique et prospère. A l'aide de reportages, de portraits intimes et sincères et de feuilletons radiophoniques divertissants, Learning by Ear t'explique le fonctionnement de la politique en Afrique. Santé et questions sociales Les questions touchant à la santé et à la prévention sont d'une importance cruciale là où les conditions de vie sont souvent insalubres et où le système de santé fait défaut. Les feuilletons radiophoniques de Learning by Ear sur le paludisme et sur le VIH / Sida donnent un visage à ces deux pandémies. Nos séries t'offrent la possibilité d’accompagner des personnages tout au long de leur chemin et de voir si tu es d'accord ou pas avec leurs choix. Economie et environnement Learning by Ear t'emmène en voyage dans les méandres du monde de la globalisation au XXIème siècle. Un monde complexe, extraordinaire et haut en couleurs. Notre série sur l'économie et l'environnement te montre comment le quotidien d’un Africain influence et est influencé par le reste du monde. Comment les processus économiques aux niveaux local et mondial fonctionnent-ils? Tu suivras deux jeunes Africains, deux petits commerçants qui vont peu à peu jouer dans la cour des grands.