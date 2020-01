Chasseurs de crimes

Chasseurs de crimes - Des choix difficiles

La ville de Magarya et sa région connaissent régulièrement des cas de choléra à la saison des pluies… et cette année on criant même une véritable épidémie.

Heureusement, des fonds ont été alloués pour faire de la prévention sanitaire et améliorer les infrastructures avant l’arrivée des fortes précipitations. Les trois amis Hajara, Karima et Sabitu, qui effectuent un volontariat au centre communautaire de santé, sont très enthousiastes. Mais Hajara doute que le maire de Magarya veuille vraiment investir les financements au profit de la communauté. Et les trois volontaires trouvent également le comportement de Boubacar, le chef du centre communautaire de santé, pour le moins étrange. Qu’est-ce qui se trame ?

