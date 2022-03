La Russie a la plus grande superficie de tous les pays. Elle s'étend sur le nord de l'Asie et de grandes parties de l'Europe de l'Est.

La Russie est le neuvième pays le plus peuplé du monde. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et appartient également à l'Organisation mondiale du commerce, au Conseil de l'Europe et au Groupe des 20 grands pays industrialisés, entre autres. Sa capitale est Moscou. Retrouvez ici toutes les dernières productions de la DW au sujet de la Russie.