Depuis la reconquête militaire du nord et le retour à l'ordre constitutionnel, le Mali tente de retrouver son unité. Mais la sécurisation du nord du pays pose toujours problème et des groupes armés sont toujours actifs.

L'élection d'Ibrahim Boubacar Keita, en août 2013, a été une première étape pour remettre le pays sur la voie de la stabilité, un an et demi après le putsch militaire de mars 2012. Les élections législatives de novembre et décembre 2013, deuxième étape du processus de transition démocratique, sont venues consolider la stabilité politique du pays. Le scrutin a été remporté par le Rassemblement pour le Mali (RPM) du président IBK. Toutefois, la sécurisation du nord du pays pose toujours problème et plusieurs groupes armés continuent à agir de façon sporadique dans la région, notamment à Kidal.