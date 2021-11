La République du Tchad est le 5ème plus vaste pays d'Afrique centrale. L'ancienne colonie française partage ses frontières avec six pays, sa capitale est N'Djamena. Le pays est dirigé par Idriss Deby Itno depuis 1990.

Le Tchad est situé au sud de la Libye, à l'est du Niger, du Nigeria et du Cameroun, au nord de la République centrafricaine et à l'ouest du Soudan. De par sa situation géographique, mais aussi culturellement, le pays constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. En 1990, Idriss Deby Itno a mené un coup d'État et mis fin à la dictature de Hissène Habré. Il a fait modifier la constitution en 2005 pour se maintenir au pouvoir.