Le Nigeria est, de loin, le pays le plus peuplé du continent africain. Cet État regroupe des cultures extrêmement diverses: on y parle plus de 500 langues différentes. Il est présidé depuis 2015 par Muhammadu Buhari.

Le président nigérian a fait de la lutte contre la corruption la grande priorité de son mandat. Mais le Nigeria est également en guerre contre le terrorisme du groupe Boko Haram qui mène régulièrement des attaques meurtrières, la plupart du temps dans le nord du pays.