Qualifications CdM 2022 : le Togo assure, Djibouti dans l'histoire

Au stade de Kégué, à Lomé le Togo s'est imposé 2-0 face aux Comores. Un but contre son camp de Kassim M'dahoma et un autre de Gilles Sunu en fin de rencontre ont permis aux Eperviers de se qualifier pour le tour suivant. Parmi les autres favoris qui sont passés, il y a l'Angola (qui a éliminé la Gambie), la Guinée-Bissau (qui a sorti Sao-Tomé et Principe), ou encore le Soudan (qui s'est contenté d'un 0-0 face au Tchad, après avoir remporté la première manche 3-1 à N'Djamena).

Carton du Rwanda

De son côté, le Zimbabwe a eu chaud. Battus 1-0 lors du match aller par la Somalie, les Warriors ont attendu les dernières minutes de la rencontre pour s'imposer sur le score de 3-1 et ainsi se qualifier pour le tour suivant. A noter que ça passe également pour le Malawi (face au Botswana), la Namibie (contre l'Erythrée), ou encore pour le Rwanda, qui a humilié les Seychelles, victoire 7-0.

Djibouti, première

Après leur victoire 2-1 il y a quelques jours à domicile face à l'eSwatini (le Swaziland), les Riverains de la Mer Rouge sont parvenus à conserver le nul 0-0 à Manzini et se qualifient pour la première fois de leur histoire pour la phase de poules. Pour rappel, il y aura dix groupes de quatre équipes pour ces qualifications; les premiers de chaque groupe s'affronteront ensuite en barrages. Et les cinq vainqueurs se qualifieront pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Cristiano Ronaldo puissance quatre

En Europe, suite de la sixième journée des qualifications à l'Euro 2020. Dans le groupe A, quatrième victoire en quatre matchs pour l'Angleterre. Les Three Lions se sont imposés 5-3 face au Kosovo, et comptent trois points de plus que la République Tchèque, qui est allée gagner 3-0 au Monténégro. Dans le groupe B, victoire 5-1 du Portugal en Lituanie, avec notamment un quadruplé de Cristiano Ronaldo. Enfin, dans le groupe H, l'Islande s'est inclinée 4-2 en Albanie. Cette défaite profite à la France (qui s'est imposée 3-0 face à Andorre) et à la Turquie (qui est allée gagner 4-0 en Moldavie), qui comptent désormais 15 points, soit trois de plus que les Islandais.,

Grâce à ses quatre buts face à la Lituanie, Cristiano Ronaldo compte désormais 93 buts en 160 sélections avec le Portugal.

L'Argentine sort la Serbie

En basketball, les premiers quarts de finale de la Coupe du monde (qui se déroule en Chine) ont eu lieu hier après-midi. La sensation du jour est à mettre au crédit de l'Argentine, qui a battu la Serbie 97-87. De son côté, l'Espagne n'a pas tremblé face à la Pologne, victoire 90-78. Aujourd'hui, à partir de 11h TU, la France défie les Etats-Unis, tandis que l'Australie sera aux prises avec la République Tchèque. Coup d'envoie de cette rencontre prévu à 13h en temps universel.