La Turquie est un pays à cheval sur deux continents: à l'est, l'Anatolie, sur le continent asiatique, constitue 97 % de la surface de la République de Turquie. La partie européenne est nommée Thrace orientale.

La situation géographique de la Turquie, un pays de plus de 75 millions d'habitants, en fait un État tiraillé entre l'Orient et l'Occident. Elle est située au carrefour de siècles d'histoire d'échanges économiques, religieux et culturels. C'est par la révolution kémaliste, initiée par Mustafa Kemal Pacha - surnommé Atatürk, le père des Turcs - qu'est fondée la République de Turquie, en 1923. Sa naissance marque la fin de l'Empire ottoman, fondé lui au treizième siècle.