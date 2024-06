Euro 2024 : le Portugal s'impose sur le fil

Menés 1-0 suite à un but de Lukáš Provod à la 62è minute, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n'ont pas paniqué et sont restés concentrés sur leur objectif : la victoire.

Les efforts des Portugais ont fini par payer puisque sept minutes plus tard, ils ont égalisé suite à un but de Robin Hranáč contre son camp, et ont même fini par s'imposer grâce à un but de Francisco Conceição dans le temps additionnel.

Victoire 2-1 pour la Seleção, dont le sélectionneur Roberto Martinez a particulièrement apprécié le sérieux :

"Ce qui m'a le plus plu, c'est la discipline. Dans l'adversité, alors que nous étions menés 1-0, nous avons été capables de contrôler le match. Il aurait été très facile de nous blâmer les uns les autres, de devenir juste une somme d'individualités, mais nous ne l'avons pas fait", a constaté le technicien espagnol.

Cristiano Ronaldo dispute le sixième Euro de sa carrière, un record. Image : Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

"Nous sommes restés une équipe. Je pense que c'est très important pour nous de grandir ensemble, de bien récupérer et de continuer à utiliser les joueurs que nous avons dans l'équipe."

Grâce à cette victoire, le Portugal occupe la deuxième place du groupe H, derrière la Turquie, qui s'était imposée un peu plus tôt dans la journée à Dortmund. Une victoire 3-1 face à la Géorgie qui faisait là sa toute première apparition à l'Euro.

A l'image de Mert Müldür, la Turquie a fait forte impression face à la Géorgie Image : Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

L'Albanie défie la Croatie

Une équipe de Croatie d'ores et déjà dos au mur, suite à sa défaite face à l'Espagne lors du premier match. Troisièmes de la dernière Coupe du monde, les Croates compteront bien évidemment sur leur maître à jouer Luka Modric, ainsi que sur un autre vétéran, Ivan Perisic.

Mais attention car en face, l'Albanie sait se montrer dangereuse : elle l'a prouvé face à l'Italie, avec un but dès la 22è seconde de jeu signé Emir Bajrami, le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro.

Croatie-Albanie, c'est à Hambourg, à partir de 13h en temps universel.

L'Allemagne veut confirmer face à la Hongrie

Une rencontre pour laquelle le sélectionneur Julian Nagelsmann compte remettre le même onze que face à l'Ecosse.

Julian Nagelsmann estime que l'équipe alignée vendredi dernier peut faire le boulot face à la Hongrie Image : Christian Charisius/dpa/picture alliance

Pour Maximilian Mittelstädt, qui était sur la pelouse lors du succès 5-1 en ouverture de cet Euro, il sera important d'adopter la même mentalité face à la Hongrie :

"Nous avons envie de reproduire la même performance que face à l'Ecosse. Si nous ne nous donnons pas à fond, nous allons être punis, parce que la Hongrie a un joueur très fort en la personne de Szoboszlai qui peut être très dangereux sur coups de pied arrêtés. A nous de nous montrer vigilants", a déclaré le latéral qui évolue au VfB Stuttgart.

Allemagne-Hongrie, rencontre du groupe A, aura lieu à Stuttgart à partir de 16h en temps universel.