Ali a fait des études d'allemand et de journalisme à Paris, Göttingen et Berlin. Il exerce la profession de journaliste depuis 2010, en Allemagne et en France.

Il intervient régulièrement dans la rubrique "Sport" de l'émission matinale ainsi que dans le journal du soir, mais couvre aussi des sujets d'actualité internationale. Ali commente également de manière régulière les rencontres de Bundesliga (le championnat allemand de football masculin) le samedi après-midi.