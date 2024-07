JO 2024 : Miramas, le quartier général des athlètes kenyans

Située à 40 kilomètres au nord de Marseille, Miramas accueille chaque année des athlètes kenyans qui se préparent pour de grandes compétitions, à l'image de Ferdinand Omanyala. Le sprinter, recordman d'Afrique sur 100 mètres, est tout simplement tombé amoureux de cette petite bourgade de 26.000 habitants :

"Je viens toujours ici avant les grandes compétitions. L'an passé, je suis venu ici avant les championnats du monde à Budapest. Là, je suis venu avant les JO qui vont avoir lieu en France", a reconnu celui qui a couru la mythique distance en 9sec77.

"C'est l'endroit idéal, c'est comme ma deuxième maison. Je connais beaucoup de gens, ils sont sympas avec moi. J'adore la nourriture, j'aime Miramas, c'est tellement calme ! C'est un super endroit pour s'entraîner, sans distractions."

Ferdinand Omanyala adore le sud de la France Image : Sylvain Thomas/AFP

Un climat idéal pour la préparation

Cette idylle remonte à 2016, l'année où l'ancien marathonien Daniel Chirchir a été accueilli par le club local, l'Athlétic Club Miramas. Devenu entraîneur depuis, Chirchir a été séduit par les infrastructures de la ville, qu'il jugeait intéressante pour l'entraînement des athlètes kenyans. Il en a alors parlé à son mentor, Paul Tergat. L'actuel président du comité olympique kenyan s'est vite trouvé être du même avis :

"Nos athlètes doivent s'acclimater et nous n'avons pas ce type de climat au Kenya, nous évoluons en haute altitude. Quand nous venons ici, notamment l'été, il fait très chaud et très humide. Donc c'est une bonne occasion pour nos athlètes de s'acclimater ici avant d'aller disputer les JO", a déclaré celui qui a remporté l'argent sur le 10.000m à Atlanta et à Sydney.

La préparation se déroule dans un cadre tout à fait professionnel - en témoigne les moissons de médailles aux Jeux olympiques Image : Sylvain Thomas/AFP

Un retour déjà prévu

Et cela vaut pour tous les athlètes, des coureurs aux joueurs de rugby à sept en passant par les volleyeuses. Pendant trois semaines, Miramas vit au rythme du Kenya, ce qui n'est pas pour déplaire aux sportifs locaux, à l'image de Thibault :

"Pour les gens du club, c'est vraiment une chance de pouvoir assister à des entraînements de très haute qualité, de pouvoir échanger avec les athlètes, parce qu'ils sont quand même très accessibles pour tous les sports, et pouvoir toucher du doigt un petit peu ce rêve olympique aussi d'une manière un peu différente. C'est sympa de les voir à l'entraînement ici, de les aider et de les voir après performer à la télé."

Une chose est sûre : les athlètes kenyans viendront fêter leurs médailles gagnées à Paris avec la population de Miramas. Le rendez-vous est déjà pris.