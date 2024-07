Euro 2024 : l'Espagne sur le toit de l'Europe

A Berlin, la Roja a battu l'Angleterre (2-1) et s'est adjugée le quatrième titre continental de son histoire. Les Three Lions ont perdu leur deuxième finale consécutive.

Après une première mi-temps intense mais pauvre en occasions, les choses sérieuses ont commencé en seconde période. C'est la Roja qui a frappé en premier, à la 47è minute avec un but signé Nico Williams, parfaitement servi par Lamine Yamal.

Galvanisée par ce but, l'Espagne a continué à pousser, mais ni Williams, ni Morata ni Dani Olmo ne sont parvenus à doubler la mise.

Oyarzabal met la Roja sur orbite

Après avoir laissé passer l'orage, l'Angleterre a fini par se réveiller : trois minutes après son entrée en jeu, Cole Palmer, idéalement servi par Jude Bellingham, a égalisé pour les Three Lions à la 73è minute d'une superbe frappe placée. Et alors qu'on semblait se diriger vers les prolongations, l'Espagne a repris l'avantage à la 86è par l'intermédiaire de Mikel Oyarzabal, parfaitement servi par Marc Cucurella.

Malgré la double grosse occasion pour les Anglais en toute fin de rencontre, le score ne bougera plus. L'Espagne s'impose 2-1. Une victoire qui consacre tout simplement la meilleure équipe du tournoi, estime Mikel Oyarzabal :

"Nous avons écrit l'histoire. Nous avons tout fait pour être sacrés champions, nous avons commencé à en parler dès le début de notre stage de préparation, à Madrid. Au fur et à mesure que nous avancions dans le tournoi, les fans ont vu qu'on se débrouillait bien, et que l'unité de l'équipe prévalait sur les individualités de nos adversaire. Le collectif, c'est ce qu'il y a de plus important si tu veux aller loin", a assuré le héros du match.

Nico Williams et Lamine Yamal sont les deux fers de lance de cette équipe d'Espagne Image : INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Deuxième finale perdue pour les Three Lions

Du côté de l'Angleterre, la déception était forcément grande après cette finale perdue. Mais les Three Lions peuvent croire en de meilleurs lendemains, estime Jude Bellingham :

"Je suis venu ici pour gagner. Nous sommes venus ici pour gagner. Ce sont des expériences qui peuvent nous servir pour la suite. Je suppose qu'on peut dire que c'est une sorte de réconfort. Mais ça reste difficile de repartir sans le trophée. Il va nous falloir un peu de temps pour digérer et analyser la situation", a concédé le milieu de terrain du Real Madrid.

A 30 ans, Harry Kane n'a toujours pas remporté le moindre trophée majeur au cours de sa carrière Image : Annegret Hilse/REUTERS

"Nous reviendrons sur le devant de la scène, parce que nous avons une jeune équipe avec beaucoup de potentiel. Je sais que les gens sont frustrés parce que nous n'avons encore rien gagné, mais ça va finir par venir."

C'est la deuxième finale consécutive que les Three Lions perdent à l'Euro. Quant à l'Espagne, elle a remporté son quatrième titre continental. Elle en compte désormais un de plus que l'Allemagne. La Roja, reine d'Europe.