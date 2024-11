Tennis : Rafael Nadal tire sa révérence

Dans quelques années, tout le monde aura oublié que Rafael Nadal a disputé et perdu son dernier match de tennis face au Néerlandais Botic van de Zandschulp. Ce dont se souviendront les fans de tennis, c'est que l'Espagnol a tout simplement été l'un des plus grands joueurs à avoir foulé les courts de tennis.

22 tournois du Grand Chelem

Roi incontesté de la terre battue (avec 14 titres remportés à Roland-Garros), Rafael Nadal a a étendu sa domination à toutes les surfaces grâce à son inoxydable mental et sa résilience face aux blessures - qui auront malgré tout fini par avoir raison de lui.

Vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, Nadal est à deux longueurs de Novak Djokovic (qui n'a toujours pas pris sa retraite) et en compte deux de plus que son rival Roger Federer.

Avec 92 trophées en carrière, le trône de numéro un mondial occupé pendant 209 semaines, quatre Coupes Davis et deux médailles d'or olympique (en simple en 2008 et en double en 2016), il possède l'un des palmarès les plus foisonnants avec ceux du Serbe et du Suisse.

Rafael Nadal a remporté son tout premier Roland-Garros en 2005, à l'âge de 19 ans Image : Srdjan Suki/dpa/picture-alliance

Un enfant qui est allé au bout de ses rêves

Mais malgré la célébrité et la richesse, c'est un Rafael Nadal plein d'humilité qui s'est présenté face au public de Malaga pour faire ses adieux au tennis, après l'élimination de l'Espagne par les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe Davis. Le natif de Manacor, sur l'île de Majorque, espère que les gens garderont de lui l'image d'un homme simple :

"Au final, je suis un petit garcon qui a poursuivi ses rêves et j'ai travaillé dur pour en arriver là. Beaucoup de gens travaillent dur et font de leur mieux chaque jour. Mais je fais partie de ceux qui ont eu de la chance : la vie m'a donné l'occasion de vivre des expériences inoubliables grâce au tennis. Je veux juste qu'on se souvienne de moi comme une bonne personne et comme un enfant qui a poursuivi ses rêves et qui a accompli beaucoup plus qu'il ne pensait", a déclaré Nadal devant une foule totalement acquise à sa cause.

Le public ne s'y trompe pas : Rafael Nadal est probablement le plus grand sportif espagnol de l'histoire Image : Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/picture alliance

Rafael Nadal va donc profiter de sa retraite pour faire ce qu'il aime, à savoir aller à la pêche avec ses amis, regarder du football (un sport qu'il préférait au tennis quand il était enfant) et surtout, passer du temps avec son épouse, Mery Perelló, et leur enfant, Rafael Nadal Junior.