Euro 2024 : les Pays-Bas éliminent la Turquie

En présence de son président Recep Tayyip Erdogan à Berlin, la Turquie a bien entamé le match face aux Néerlandais également très engagés. Le

défenseur Akaydim, qui a joué à la place de Merih Demiral suspendu par l'UEFA après sa célébration polémique face à l'Autriche en huitièmes de finale, a ouvert le score (1-0, 35e).

Le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du quart de finale entre la Turquie et les Pays-Bas à Berlin. Image : Murat Cetinmuhurdar/TUR Presidency/Anadolu/picture alliance

Les Pays-Bas renversants

Les Oranje ont fait preuve d'une maitrise collective en deuxième période. Sur un coup de tête puissant, De Vrij a permis aux Néerlandais de revenir au score (1-1, 70e).

Six minutes plus tard, Müldür inscrit un but contre son camp sous pressing de l'attaquant Cody Gakpo six minutes plus tard ( 2-1, 76e).

Les Pays Bas sont qualifiés pour les demi-finales, une première depuis leur sacre continental en 1988. Le Pays vit donc un moment historique, estime Ronald Koemann :

"Pour toute la nation, c'est quelque chose de spécial. Nous sommes une petite nation et nous participons à la demi-finale avec l'Angleterre, la France et l'Espagne."a-t-il déclaré.

Mais le sélectionneur néerlandais reconnait que la partie n'était pas facile à remporter : "Nous avons dû souffrir ce soir, mais c'est dans tout l'Euro que ce n'est pas facile. Ils ont tout mis et c'était vraiment un match chargé d'émotion."

Les Pays Bas affronteront l'Angleterre en demi-finales mercredi à 19h00 TU à Dortmund.

Le Suisse Breel Embolo lors de son but en quart de finale entre la Suisse et l'Angleterre á Düsseldorf. Image : David Inderlied/dpa/picture alliance

L'Angleterre élimine la Suisse

Grâce à leur attaquant Breel Embolo, les Suisses ont ouvert la marque dans cette rencontre très équilibrée. Mais à dix minutes de la fin du match, l'attaquant d'Arsenal Bukayo Saka a permis aux Three Lions d'égaliser.

Les Anglais qui ont pris l'ascendant lors de la seánce des tirs aux buts après les 30 minutes de prolongation : 5 tirs aux buts des Anglais contre 4 pour la Nati, l'équipe Suisse.

"Nous devions être si bons sans le ballon, car la Suisse est une bonne équipe qui change sa manière de jouer dans le match. Nous avons donc dû défendre avec une vraie discipline. Nous nous sommes adaptés pour presser l'adversaire plus haut sur le terrain" a fait le sélectionneur anglais Gareth Southgate après match.

L'Espagne et la France qualifiées

En ouverture de ces quarts de finale vendredi, l'Espagne s'est imposée au bout du suspense face à l'Allemagne après prolongation 2-1.

Un but de Merino qui a refroidi tout le stade de Stuttgart, tous les supporters de la Mansnchaft :

Le coach allemand Julian Ngelsmann serre dabs ses bras Toni Kroos qui a joué son dernier match contre l'Espagne en quart de finale à l'Euro 2024 avant sa retraite. Image : Laci Perenyi/IMAGO

"J'aurais aimé remporter le titre pour la nation entière, le bonheur de nos supporters. Mais cela n'a pas été le cas, nous devrions rester solidaires, car si nous tombons tous dans la tristesse et que tout est gris et mauvais, alors personne ne s’améliorera. Cela s’applique au football et à la société", conclut le sélectionneur allemand Julian Nagelsnamm.

La France a pourt sa part a écarté le Portugal de Cristiano Ronaldo lors du deuxième quart de finale vendredi soir. Mais les deux équipes ont dû s'en remettre aux tirs aux buts après le score nul et vierge sur la pelouse de Hambourg (0-0, 5-3)

Et ce sont les protégés de Didier Deschamps qui l'ont emporté face aux Portugais. Le match Espagne & France se jouera mardi à Munich à 19h00 TU.