Euro 2024 : l'extrême-droite turque s'invite au stade

La Turquie a remporté son ticket pour les quarts de finale de l'Euro 2024, en battant hier soir l'Autriche 2 buts à 1.

C'est Merih Demiral qui a fait la différence et a permis à la Turquie de se qualifier. Oui mais voilà, le défenseur a posté sur son compte X une photo de lui qui le montre les bras en l'air pour célébrer un de ses buts, et en train d'effectuer avec ses doigts un signe qui évoque celui des "Loups gris", un groupe turc d'extrême-droite. Face au scandale, l'UEFA a annoncé ouvrir une enquête sur le comportement du joueur.

Ce geste de Merih Demiral risque de lui coûter une sanction de la part de l'UEFA qui a ouvert une enquête Image : Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Un geste qui siffle la fin de la fête

Tout semblait pourtant bien engagé, hier soir. Les supporters turcs ont de nouveau défilé dans les rues d'Allemagne en manifestant leur joie à grands coups de klaxons. Certes, quelques débordements ont conduit la police à verbaliser certains supporters, mais la fête semblait bon enfant.

Jusqu'à ce que ce geste de Merih Demiral soit repris partout dans les médias : l'index et l'auriculaire en l'air qui rappellent des oreilles dressées, les autres doigts regroupés en forme de museau – le signe de ralliement des Loups gris, un groupe de l'extrême-droite turque.

Le joueur affirme qu'il ne faut voir aucun message politique dans son geste, simple expression, selon lui, de son euphorie dans l'instant : "Cela a à voir avec l'identité turque, car je suis très fier d'être Turc", a-t-il déclaré après le match. "(…) C'était la signification de ce geste. C'est tout à fait normal et nos supporters turcs sont fiers de nous et comme je l'ai dit, j'espère que j'aurai d'autres occasions de refaire ce même geste (...) mais il n'y avait pas de message caché ou quoi que ce soit de ce genre. C'était juste pour montrer à quel point j'étais heureux et fier à ce moment-là".

Un membre des Loups gris en Allemagne Image : Boris Roessler/dpa/picture-alliance

Les Loups gris

Les "Loups gris" sont le nom que se donnent les partisans du mouvement nationaliste Ülkücü. Contrairement à l'Autriche, l'Allemagne n'a interdit ni le geste ni le mouvement, qui est toutefois surveillé par les services intérieurs. Il compterait environ 12.100 membres en République fédérale.

En Turquie, il est lié au parti ultranationaliste MHP, partenaire de coalition de l'AKP du président Erdogan.

La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a réagi pour réclamer des sanctions. "Le symbole des extrémistes de droite turcs n'a rien à faire dans nos stades", a ainsi publié la ministre sur le réseau X.

L'UEFA a annoncé l‘ouverture d'une enquête sur un "comportement inapproprié potentiel" du joueur turc. Elle a nommé un "enquêteur sur les questions d'éthique et de discipline".

Indignation des défenseurs des droits humains

Plusieurs organisations de défense des droits humains réclament des excuses.

La Société des peuples menacés (GfbV ) souligne que le geste de Merih Demiral est d'autant plus choquant qu'il a été effectué un 2 juillet, date anniversaire du massacre de Sivas. Cet attentat d'extrême-droite, perpétré en 1993 dans un hôtel, a fait des dizaines de morts parmi des intellectuels de la communauté alévie.

Même point de vue de la part de Düzen Tekkal. Sur X, cette militante turque des droits humains appelle à "combattre toute forme de mépris de l'être humain et d'anticonstitutionnalité", en référence au "racisme et au fascisme" répandus dans une frange de la population.

Le ministre des Sports turc, Osman Askin Bak, a en revanche relayé sur X la photo controversée, avec la mention "Tout est dit", un commentaire accompagné du drapeau turc.

Le geste d'un joueur turc a donné un goût amer à la victoire de l'équipe turque face à l'Autriche Image : Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Le sport comme plateforme politique

Selon certains chercheurs, les Loups gris utilisent de plus en plus la scène sportive pour recruter parmi les fans de football et faire entrer leur symbolique dans les stades. Le signe de la main a également été aperçu lors de célébrations de l'Euro par des supporters turcs dans des villes allemandes.

Le loup gris est une figure importante pour les extrémistes de droite turcs. Selon la mythologie fondatrice, un loup gris aurait sauvé les ancêtres des peuples turcs de leurs ennemis et les aurait aidés à acquérir un grand pouvoir. C'est pourquoi le loup est également un symbole de puissance pour beaucoup. Le "salut du loup" est une allusion à ce mythe.

Özil et son tatouage de loup gris

Il y a un peu plus d'un an, une autre star du football, Mesut Özil, a fait parler de lui dans un cas similaire. Une photo publiée sur Instagram montrait l'ancien international allemand et champion du monde 2014 avec trois croissants et un loup hurlant tatoués sur sa poitrine. Il s'agit également de symboles du mouvement des Loups gris.

Le capitaine de l'équipe nationale turque, Hakan Calhanoglu, qui a été suspendu suite à un carton jaune contre l'Autriche, a fait l'éloge de son coéquipier Demiral dans une interview accordée après le match, tout en essayant de mettre le sport d'abord en avant : "Je suis heureux pour lui, car il est souvent critiqué de tous côtés. Les deux buts nous ont beaucoup aidés. Mais il a aussi fortement défendu et a tout bloqué".

Merih Demiral n'est pas certain de pouvoir participer au quart de finale de l'Euro contre les Pays-Bas. L'UEFA pourrait encore lui mettre des bâtons dans les roues.