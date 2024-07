La montée du RN vue dans les foyers de migrants

En France, les électeurs ont voté dimanche 30 juin lors du Premier tour des élections législatives. Le parti d’extrême droite, RN, et ses alliés ont obtenu 33,2%, devant le NFP28,1% et le camp présidentiel (21%).

Un second tour est prévu le 7 juillet prochain. L’arrivée au pouvoir du Rassemblement national, ex-Front National, inquiète les immigrés africains. Dans ce foyer pour résidents étrangers situé dans le 20eme arrondissement de Paris, les résidents ont suivi l’annonce des résultats. Reportage de Nadir Djennad

C’est la stupéfaction parmi les travailleurs immigrés africains du Foyer Bisson dans le quartier de Belleville à Paris, l’un des plus anciens de la capitale française. Brahim Camara a du mal à cacher sa colère. Agé de 74 ans, d’origine mauritanienne, il vit en France depuis 1969. Il a longtemps milité au sein d’associations contre l’extrême droite. "Je suis effondré. Plus de quarante ans que je lutte contre le Front National au niveau associatif Ils sont racistes, xénophobes. Ils n’ont jamais dirigé un pays. Comment vont-ils vont faire ? On est concernés nous les immigrés."

Des manifestations ont éclaté contre le Rassemblement National Image : Fabrizio Bensch/REUTERS

"C’est vraiment catastrophique pour nous les étrangers. Le Front National, je dirais comme cela, est venu en tête par la stigmatisation des étrangers. Je ne dirais pas que la France est raciste mais ça m’a tout l’air. Je suis déçu, je suis déçu, et je suis inquiet pourquoi ? Je suis inquiet parce que s'ils mettent en application sa politique, cela ira mal pour nous les étrangers. Les immigrés ont déjà des problèmes, mais cela va être pire encore avec le front National, dans tous les domaines", dit Arouna Tandjigora également très triste. Cet origine de Guinée, âgé de 58 ans, il vit en France depuis 1982.

Selon les résidents du Foyer, l’extrême droite est aux portes du pouvoir en France. Mais pas question pour eux de rentrer au pays. Brahim Camara compte même rejoindre de nouveau des associations anti-racistes. "Je reste ici pour lutter contre ce fléau. Il y a des associations pour cela. Pourquoi fuir, il ne faut pas fuir."

Plusieurs leaders politiques, dont le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, appellent à faire barrage à l'extrême droite le 7 juillet prochain. Les résidents du Foyer Bisson espèrent que cet appel sera entendu.