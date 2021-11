La République française est un État membre fondateur de l'Union européenne, en 1957 (alors Communauté économique européenne). La France compte plus de 65 millions d'habitants et est le pays le plus visité au monde.

La France métropolitaine partage des frontières avec la Belgique et le Luxembourg au nord-est, l'Allemagne et la Suisse à l'est, l'Espagne et Andorre au sud-ouest et l'Italie et Monaco au sud-ouest. Elle est le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne, derrière l'Allemagne, et le troisième en surface, avec 675 000 km². Une surface dans laquelle les départements et territoires d'outre-mer représentent une part non négligeable, plus de 120 000 km². Son organisation politique est régie par la Constitution de la cinquième République, mettant en place un système semi-présidentiel.