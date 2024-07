Euro 2024 : l'Espagne écarte la France et va en finale

Menée au score au bout de neuf minutes de jeu suite à une tête de Randal Kolo Muani consécutif à un joli centre de Kylian Mbappé, la Roja ne s'est pas découragée pour autant et est vite revenue dans la partie.

C'est le jeune Lamine Yamal qui a sonné la révolte. A la 21ème minute de jeu, celui qui aura 17 ans dans quelques jours a pris ses responsabilités et a envoyé une frappe enroulée imparable pour Mike Maignan.

Quatre minutes plus tard, Dani Olmo a concrétisé le temps fort de l'Espagne en signant un nouveau but, une frappe croisée prolongée dans ses cages par Jules Koundé.

La déception chez les Bleus

La France a bien essayé de revenir dans la partie, mais ni les entrées d'Antoine Griezmann, Bradley Barcola ou encore Olivier Giroud n'ont changé quoi que ce soit.

Victoire 2-1 pour l'Espagne. Une énorme déception pour les Bleus et Antoine Griezmann :

"On sort en demie, on avait tous l'ambition de jouer la finale, donc imaginez un peu la déception et la colère. On a très bien commencé lors des 20 premières minutes, nous étions au-dessus des Espagnols : dans l'intensité, dans le jeu. Mais le but (de Lamine Yamal) nous a fait mal", a concédé l'attaquant de l'Atletico Madrid en zone mixte.

"Quatre minutes après, ils marquent le deuxième. Ca nous a coupé les jambes, le moral, tout, et on n'a pas su revenir au score."

Randal Kolo Muani est, avec Michel Platini et Zinedine Zidane, le seul joueur français à avoir marqué en demi-finale de Coupe du monde et de l'Euro Image : Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Cinquième finale pour la Roja

De son côté, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale au terme d'un parcours très difficile et en éliminant tour à tour le pays hôte puis l'un des grands favoris à la victoire finale.

Cette équipe espagnole n'est pas pour autant arrivée au bout de ses limites, estime le sélectionneur Luis de la Fuente, bien au contraire : cette Roja peut encore progresser.

"Ce sont deux adversaires avec des caractéristiques très différentes, contre lesquelles nous avons dû évoluer différemment. Deux grandes équipes qui nous ont obligé à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous en sommes très reconnaissants", a estimé le sélectionneur en conférence de presse.

Lamine Yamal est le plus jeune joueur à avoir jamais marqué au cours d'un Euro Image : Bradley Collyer/empics/picture alliance

"Le prochain match sera très différent, mais nous continuons à apprendre. Nous savons que nous avons encore une certaine marge de progression."

L'Espagne va donc disputer la cinquième finale de l'Euro de son histoire. Son bilan : trois titres et une défaite, c'était en 1984.