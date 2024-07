L'extrême droite en tête aux législatives en France

Les premières estimations attribuent 34% des voix au Rassemblement national et ses alliés, à l'issue des législatives en France. Un second tour est prévu le 7 juillet.

En France, la répartition des sièges n'est pas encore faite mais le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Ces élections anticipées ont lieu après la dissolution par le président français, Emmanuel Macron du Parlement, le 9 juin. Une chose est claire, le président français Emmanuel Macron ressort, au soir du premier tour des législatives, très affaibli de la dissolution de l'Assemblée et se prépare à une fin de quinquennat agitée.

Taux de participation élevé

Les chiffres dans presque toutes les circonscriptions, en France, en Outre mer et en dehors de la France, expriment une mobilisation sans appel de l'électorat français. L'Héxagone ne s'est dernièrement mobilisé pour des élections législatives, qu'en 1981.

La participation est estimée ce dimanche (30.6.2024) entre 67,5% et 69,7% par les différents instituts de sondage, contre 47,5% au premier tour du scrutin de 2022.

Les premières projections en sièges pour la future Assemblée nationale, à prendre avec beaucoup de précautions, créditent le RN et ses alliés d'une forte majorité relative, voire une majorité absolue, à l'issue du deuxième tour qui aura lieu dimanche prochain.

Mobilisation pour le second tour

"Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national" et à son "projet funeste" au deuxième tour des législatives dimanche 7 juillet, a lancé le Premier ministre français sortant Gabriel Attal.

Les Français "ont rendu un verdict sans appel", s'est réjoui Jordan Bardella, 28 ans, qui semble se rapprocher irrésistiblement de Matignon, où siège le Premier ministre. Le second tour des législatives sera "l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République" française, a-t-il ajouté, assurant qu'il voulait être, s'il l'emporte, "le Premier ministre de tous les Français", "respectueux de la Constitution" mais "intransigeant".

Mais la domination du RN est aussi vue par des analystes comme étant celle de tous les dangers pour la France. Il s'agirait aussi d'une cohabitation inédite entre Emmanuel Macron, président pro-européen, et un gouvernement beaucoup plus hostile à l'Union européenne, qui pourrait faire des étincelles sur les prérogatives des deux têtes de l'exécutif, notamment en matière de diplomatie et défense.

Le second tour est prévu dans une semaine, où seuls les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre de électeurs inscrits peuvent se présenter.