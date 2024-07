Euro 2024 : un tournoi "à domicile" pour la Turquie

Selon les statistiques fédérales datant de 2023, il y aurait 1,5 millions de Turcs en Allemagne, auxquels il faut ajouter un nombre similaire de citoyens qui ont la nationalité allemande et des origines turques.

Trois millions de personnes dans le pays donc, qui vibrent pour la grande majorité pour l'équipe nationale turque. Si nombre d'entre eux assurent supporter à la fois l'Allemagne et la Turquie, beaucoup ont profité de cet Euro 2024 pour supporter corps et âme cette équipe de Turquie : des centaines de supporters se sont rendus devant l'hôtel de l'équipe à son arrivée à Hanovre, tandis que quelques milliers se sont rendus aux entraînements publics.

"Mon ami et moi sommes pour l'Allemagne, mais nos racines sont en Turquie, donc nous sommes naturellement pour la Turquie. Il ne faut pas mal le prendre quand on dit qu'on dispute un Euro à domicile", estime ce fan interrogé par la DWen marge de Turquie-Géorgie, à Dortmund.

Arda Güler et la Turquie brillent depuis le début de l'Euro Image : Joris Verwijst/BSR Agency/IMAGO

Une célébration critiquée

Jusqu'à présent, le soutien des supporters a fait beaucoup de bien à cette équipe de Turquie, sortie deuxième de sa poule et qui vient de se qualifier pour les quarts de finale en éliminant l'Autriche, un des outsiders de ce tournoi, sur le score de 2-1.

Seule ombre au tableau : la célébration en fin de match de Merih Demiral. Auteur d'un doublé décisif, le défenseur turc a fêté la qualification aux dépens de l'Autriche en faisant le signe des Loups Gris, une organisation ultra-nationaliste turque associée dans le passé à de nombreux assassinats politiques visant des militants kurdes ou de gauche. Demiral, lui, s'est défendu de son geste juste après la rencontre :

"Je suis content d'avoir inscrit ce doublé. Je voulais faire cette célébration qui est en rapport avec l'identité turque parce que je suis très fier d'être Turc. Je suis content de l'avoir fait et tous nos fans sont fiers de nous. J'ai vu des supporters le faire, cela m'a rappelé que je voulais le faire. Je suis content de l'avoir fait", a assumé l'ancien défenseur de la Juventus.

Face à l'Autriche, Merih Demiral a signé ses troisième et quatrième buts en sélection Image : Matthias Koch/IMAGO

A voir si Demiral sera sanctionné pour ce geste par l'UEFA et s'il sera privé ou non du quart de finale samedi face aux Pays-Bas, à partir de 19h en temps universel, dans un stade majoritairement acquis à la cause turque.