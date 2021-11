Quand les déchets papiers ont perdu leur place dans les dépotoirs au Togo

Au menu de notre podcast : la place de la science et de la technologie sans oublier l'innovation dans la transformation des systèmes alimentaires. Au Togo les déchets papiers et cartons usagés ont perdu leur place dans les dépotoirs. Et ce, grâce au projet de recyclage et de revalorisation des papiers et cartons usagés de l’ONG DYVOSO, avec l’appui du PNUD et du FEM.