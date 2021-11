Graines d'espoir est une série de la DW consacrée aux initiatives qui inspirent et aux personnes qui s'investissent pour construire l'Afrique.

La série comporte des reportages et des portraits de personnes qui défendent les droits de l'homme, promeuvent la participation citoyenne et encouragent leurs concitoyens à s'engager. Il s'agit de thèmes positifs et optimistes, éloignés des mauvaises nouvelles et des clichés négatifs sur le continent.