Aurélie Gniningnan, une patronne de restaurant survitanimée

Kelly n’hésite pas à faire plaisir à ses papilles. Pour profiter des délices de la nature, elle se rend chez Aurélie Gniningnan, la patronne d’un restaurant spécialisé dans les fruits. Son concept est inédit à Lomé, et pour Kelly c’est une idée à soutenir : "C’est une très bonne initiative. Les fruits c’est très bon pour la santé. Vous voyez, je suis toute fraiche. J’invite beaucoup de personnes à se joindre à ce mouvement-là."

Écouter l'audio 02:01 Ecoutez le reportage de notre correspondante à Lomé...

Pour Aurélie, tout est parti d’un rêve devenu réalité au fil des années : "C’était un rêve et j’ai suivi mon rêve. J’ai commencé avec peu de moyens. Avec l’aide de mon mari, nous avons commencé dans notre cuisine. J’ai fait acheter les fruits et les ai coupés dans des barquettes. J’en ai offert à des amies qui ont beaucoup apprécié. Je leur disais que consommer les fruits surtout le matin est très bénéfique pour notre santé. Du coup, elles ont adopté le concept."

Restaurant tendance

Après cette expérience, la demande n’a pas cessé d’augmenter et aujourd’hui Aurélie se félicite des changements qu’elle a pu opérer dans les habitudes alimentaires de ses clients.

Écouter l'audio 12:30 Fruits et légumes, comment éviter de manger des pesticides ?

Au Togo, consommer des fruits régulièrement n’est pas toujours ancré dans le quotidien de ces habitants, comme le déplore Israèl Afradjro, un passionné de fruits : "La consommation de fruits est essentielle pour l'apport en vitamines et donc pour avoir une meilleure santé. Il nous est conseillé de consommer au moins cinq fruits et légumes par jour et si on fait le compte, le Togolais ne consomme pas assez de fruits."

A (re)lire également : L'engagement de Manuella Folly-Ga au profit des filles du Togo

Jus de fruits, smoothies, salade de fruits, yaourt aux fruits, voilà autant de menus que propose Aurélie Gniningnan pour donner envie à ses clients de ne plus se passer de fruits.