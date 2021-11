La maladie à virus Ebola, est une fièvre hémorragique très contagieuse et souvent mortelle chez l’homme. Une épidémie, née fin 2013 en Guinée, a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l’Ouest.

Entre 2014 et 2016, la résurgence de la maladie à virus Ebola a touché près de 30000 personnes dans dix pays, principalement des ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Plus de 99% des cas mortels ont été recensés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. En août 2014, l'OMS déclare une "urgence de santé publique mondiale", appelle à une "réponse internationale coordonnée", et approuve l'emploi de traitements non homologués.