Des candidats vaccins pour lutter contre Ebola en Ouganda

"J'ai le plaisir d'annoncer qu'un comité de l'OMS constitué d'experts externes a évalué trois vaccins candidats contre Ebola et a décidé de les inclure tous les trois dans l'essai prévu en Ouganda". En faisant cette annonce mercredi, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé que les premières doses de vaccins développées par différents laboratoires devraient être expédiées en Ouganda la semaine prochaine.

Si la vaccination constitue généralement l'une des principales interventions en riposte à l'épidémie d'Ebola, celle qui sévit actuellement en Ouganda est toutefois causée par la souche Soudan du virus, une souche contre laquelle il n'y a pour l'instant aucun vaccin ni traitement homologué.

Il existe en revanche plusieurs vaccins candidats. Ce sont trois de ces vaccins qui devraient pouvoir être testés au cours de l'épidémie en Ouganda dans le cadre d'essais cliniques.

Les équipes sont à pied d’œuvre pour lutter contre Ebola en Ouganda

Des candidats-vaccins prometteurs

Le premier de ces vaccins a été développé par l'université d'Oxford et l'Institut Jenner au Royaume-Uni et produit par le Serum Institute of India. Cette université dispose d'un vaccin contre le virus Ebola, capable d'induire une réponse immunitaire contre les souches Soudan et Zaïre lors des essais de phase 1.

Les vaccins contre la souche Zaïre d'Ebola se sont montrés très efficaces lors des récentes épidémies en République démocratique du Congo.

Le deuxième vaccin a été développé par l'Institut Sabin situé aux Etats-Unis avec le soutien des autorités américaines.

Selon l'Institut Sabin, ces doses de sérum contre les virus Ebola de souche Zaïre et Soudan mais aussi le virus de Marburg ont démontré un profil d'innocuité solide et des résultats d'immunogénicité encourageants après avoir été administrés à plus de 5.000 adultes et 600 enfants lors de précédents essais cliniques.

Le troisième vaccin qui sera utilisé lors des essais cliniques en Ouganda a été développé par l'organisation de recherche scientifique International AIDS Vaccine Initiative (IAVI).

Cette organisation de recherche scientifique à but non lucratif et le groupe pharmaceutique américain Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada, avaient rendu public en octobre leur intention de conclure un accord pour accélérer la mise au point d'un vaccin candidat prometteur contre la maladie à virus Ebola de souche Soudan, que l'IAVI développe actuellement.

La lutte contre Ebola passe aussi par l’information et la sensibilisation

Agir pour le futur

En procédant à des essais cliniques en Ouganda avec tous ces candidats vaccins qui semblent prometteurs, l'enjeu est de les évaluer pour leur innocuité et leur efficacité; ce qui pourrait permettre de constituer des stocks à utiliser lors de futures épidémies.

Selon l'OMS, outre les candidats vaccins, un groupe d'experts a également sélectionné deux produits thérapeutiques expérimentaux pour participer à un essai. Ce dernier doit encore obtenir l'approbation de l'OMS et des autorités ougandaises.

Ebola est une fièvre hémorragique virale souvent mortelle. La transmission humaine se fait par les fluides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées.