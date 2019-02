Coupe d'Allemagne : le Werder élimine le Borussia Dortmund

Au Signal Iduna Park, cette rencontre a démarré sur les chapeaux de roue, puisque le Werder a ouvert la marque dès la cinquième minute de jeu, par l'intermédiaire de Milot Rashica. Dortmund s'est ensuite réveillé, et est parvenu à égaliser en fin de première mi-temps grâce à un superbe coup-franc de Marco Reus.

Le Werder revient deux fois au score

Rien ne sera inscrit durant la seconde période, il a donc fallu recourir aux prolongations. Ces trente minutes supplémentaires ont été un véritable festival de buts. C'est d'abord Christian Pulisic qui a donné l'avantage à Dortmund à la 105ème minute. Le Werder a répliqué trois minutes plus tard, avec un but de renard signé Claudio Pizarro, qui, à 40 ans, a montré qu'il avait encore de la ressource. Puis le Borussia a repris l'avantage grâce à Achraf Hakimi à la 113ème minute; mais le Werder n'a rien lâché, et est revenu une nouvelle fois à la marque à la 119ème minute suite à une tête de Martin Harnik.

À 40 ans, Claudio Pizarro a montré qu'il était encore un buteur exceptionnel.

Le festival Pavlenka

3-3 au bout de 120 minutes de jeu, il a donc fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Et à ce petit jeu, le Werder s'est montré plus malin. Le gardien Jiri Pavlenka a stoppé les tentatives de Paco Alcacer puis de Maximilian Philipp, avant que le capitaine Max Kruse n'envoie les siens en quarts de finale. Victoire du Werder Brême, un succès logique, selon l'entraîneur Florian Kohfeldt.

"Nous avons été courageux de la première à la dernière minute. Nous avons eu beaucoup de contrecoups durant la rencontre, mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué à nous battre, et au final, nous avons mérité cette victoire."

Hambourg passe, le Bayer casse

Un autre cador a été sorti de la Coupe d'Allemagne hier soir : il s'agit du Bayer Leverkusen. Trois jours après un succès probant 3-1 face au Bayern Munich, on pensait que le Bayer allait continuer sa marche en avant. Il n'en fut rien : malgré l'ouverture du score de Julian Brandt, les hommes de Peter Bosz ont été battus 2-1 par Heidenheim, pensionnaire de deuxième division.

L'incompréhension dans les rangs du Bayer, éliminé par Heidenheim.

Les autres qualifiés de la soirée sont Hambourg, qui a battu Nuremberg 1-0, et Paderborn, qui est allé gagner 3-1 sur la pelouse de Duisburg. Ce soir, suite et fin des huitièmes de finale, avec Leipzig qui accueille Wolfsburg, Schalke 04 qui reçoit le Fortuna Düsseldorf et enfin le choc entre le Hertha Berlin et le Bayern Munich.

Le Niger tenu en échec

Hier au Niger, début de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN des moins de 20 ans. Malgré son match nul 0-0 face à l'Afrique du Sud, le Nigeria est toujours en tête du groupe A, avec quatre points, soit deux longueurs d'avance sur le Niger, qui a fait match nul 3-3 face au Burundi. Aujourd'hui, place aux matchs du groupe B, avec Mali-Burkina Faso à 12h30 et Ghana-Sénégal à 15h30 en temps universel.

L'Erythrée toujours en vue

Enfin, en cyclisme, on courait hier au Cameroun la deuxième étape du Tour de l'Espoir, 102 kilomètres autour de Douala. C'est le Portugais Francisco Campos qui s'est imposé, en 2h09min56, juste devant l'Erythréen Natnael Tesfatsion. Le Maillot Jaune est toujours Erythréen, mais il est désormais porté par Natnael Mebrahtom. Place à la troisième étape aujourd'hui : 68 kilomètres entre Nkongsamba et Dschang, toujours dans l'ouest du pays.