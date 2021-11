Depuis l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à un 3ème mandat, puis sa réélection, le Burundi est secoué par une crise politique, sécuritaire et sociale. Les initiatives peinent à rétablir le dialogue.

L'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza à sa propre succession, puis sa réélection pour un troisième mandat à la présidence du pays, ont provoqué de nombreuses manifestations et mouvements de protestation. Ceux-ci ont été violemment réprimés. Les assassinats et règlements de compte se multiplient. Les associations de défense des droits de l'Homme mettent en garde contre un conflit qui se durcit et pourrait prendre une dimension ethnique. L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations Unies surveillent de près la situation dans le pays. Malgré les tentatives de rétablir un véritable dialogue, la crise politique et sociale continue à ronger le pays et fait fuir ses habitants apeurés par centaines de milliers.