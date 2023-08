Evariste Ndayishimie en visite à Kinshasa

Les présidents burundais et congolais ont essentiellement discuté de coopération économique et de sécurité.

Le président burundais, Evariste Ndayishimie, a effectué une visite de 24 heures en République démocratique du Congo, à l’invitation de son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Au menu des discussions : les relations économiques entre les deux pays ainsi que la situation sécuritaire et surtout, le rôle de la force de la Communauté d’Afrique de l’Est, engagée dans le Nord-Kivu. Ces échanges ont donné lieu à un nouveau protocole d’accord de défense et de sécurité entre les deux voisins.

Vers une détente entre la RDC et le Burundi

Si les relations entre le président congolais et l’état-major de la force des Etats d’Afrique de l’Est étaient loin d’être au beau fixe, elles semblent aujourd’hui apaisées.

"Il est clair que j’avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces d’Afrique de l’Est et de certains contingents de paix qui est sur notre sol, mais depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts", a déclaré Félix Tshisekedi.



Alors que le mandat de la force régionale prend fin le 8 septembre, les deux présidents ont insisté sur le fait que son départ n’était plus à l'ordre du jour. D’ailleurs, des proches de la présidence congolaise reconnaissent l’efficacité des forces burundaises, arrivées le 15 août 2022 dans l’est de la RDC.

Un accord de défense

Et pour renforcer cette relation, le Burundi et la République démocratique du Congo ont signé un nouvel accord bilatéral, notamment militaire, comme l’a annoncé le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula : "A l’issue de cette visite, un protocole d’accord a été signé afin de renforcer la sécurité dans les deux pays."



Car pour Evariste Ndayishimiye, le chef d’Etat burundais, la RDC et son pays sont "comme l’arbre et l’écorce" ; lorsque l’un d’eux connaît des troubles, le voisin est nécessairement affecté.



"L’accord est un accord d’entraide dans le système de défense, a ainsi précisé le chef de l'Etat burundais. Que cela soit dans la formation, dans les patrouilles sur les frontières. D’ailleurs, nous le faisions avant l’intervention de la force régionale. Donc nous voulons toujours actualiser ce que nous faisons ensemble."



Pour autant, Evariste Ndayishimiye a insisté sur le fait que ce nouvel accord ne se subsisterait pas au mandat de la force de l’EAC, dont le sort doit à nouveau être discuté lors d’un sommet qui se tiendra "dans de brefs délais".