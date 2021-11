Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale, qui partage des frontières avec le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la République centrafricaine (RCA) et le Tchad. Sa capitale est Yaoundé, "ville aux sept collines".

Le Cameroun, fort de 21,7 millions d'habitants selon la Banque mondiale (2014), est un pays riche en ressources naturelles (pétrole et gaz, bois précieux et minerais) et agricoles (café, coton, cacao, maïs et manioc). C'est un pays qui est resté stable pendant plusieurs décennies, mais la situation sécuritaire s'est fortement dégradée dans le Nord, avec la présence toujours plus renforcée du groupe islamiste Boko Haram et l'insécurité grandissante dans la zone anglophone confrontée à des velléités secessionnistes.